La renaissance de Yohan Traoré à Santa Barbara

Yohan Traoré (2,11m, 20 ans) est un des nombreux français à réaliser une belle saison en NCAA. Prospect de la génération 2003 qui a joué en équipe de France U16 aux côtés d’Ousmane Dieng, Armel Traoré ou Maxime Raynaud, le Tourangeau a changé d’université américaine cet été. Pour le meilleur. Après une année au sein de la fac compétitive d’Auburn où il avait un rôle négligeable (2,1 points et 1,4 rebonds en 10 minutes de moyenne), il a choisi d’être transféré dans une université plus modeste, à Santa Barbara. Dans une session de questions réponses avec Eurospects, Traoré a justifié son choix de quitter Auburn « qui était une bonne expérience où [il] a beaucoup appris » pour Santa Barbara qu’il savait être « une meilleure opportunité de montrer ce dont [il] est capable avec des plus grosses responsabilités. » Le moins que l’on puisse dire est que ce choix a été judicieux. Ses statistiques cette saison lui donnent raison.

Après 17 matchs de saison régulière avec les Gauchos de Santa Barbara, l’ancien du Pôle France compile 14,8 points à 61,9% au tir et 5,6 rebonds en 28 minutes par match. Avec à la clé une pointe à 25 points en décembre, ainsi qu’une à 13 rebonds la nuit dernière. Il est en train d’exploser ses compteurs. Sa moyenne de points de la saison dernière a tout simplement été multipliée par 7. Ce qui le place actuellement dans le top 10 des meilleurs scoreurs de sa conférence Big West. Il est aussi le troisième meilleur marqueur français sur le circuit universitaire, derrière Adama Bal et Daniel Batcho. En bref, la saison de la révélation est enfin arrivée pour celui qui est aux États-Unis depuis 2020. Ses deux saisons d’High School ainsi que sa première année d’adaptation à la NCAA portent enfin leurs fruits.

Aux Gauchos, Traoré joue ailier-fort titulaire, le poste sur lequel il se voit à l’avenir. En raison de son physique imposant (listé à 2m11 et 106 kg par Santa Barbara), il est même parfois décalé au poste 5. De manière générale, le Français vit près de l’arceau, où il est une véritable force. Le tir à 3 points ne fait tout simplement pas partie de son jeu (seulement 3 tentatives cette saison). Lui se décrit comme « un intérieur polyvalent qui peut driver, jouer au poste, shooter et contrer des tirs », précisant que sa « plus grande force est [sa] polyvalence. » Un profil d’intérieur non-shooteur qui aura peut-être du mal à se transmettre du côté de la NBA. En sortie de high school, le Français faisait partie des meilleures recrues du pays en vue de la Draft 2023. Mais sa terne saison dernière a rebattu les cartes. Aujourd’hui, il n’apparaît pas dans la plupart des mock drafts pour 2024. Mais pas de quoi le décourager. Quand on lui demande où il se voit dans 3 ans, sa réponse est claire : « en NBA ! »

🇫🇷 Yohan Traoré was relentless around the rim and got himself a career-high (24 PTS on 8-10 FG & 8-11 FT w/ 6 REB in 26 MIN) leading UCSB to a 94-81 win over Howard

The sophomore is putting together a pretty convincing bounceback season so far (15.7 PPG & 4.8 RPG in 24.8 MPG) pic.twitter.com/qWqV6N6DdL

— CBB Europe (@CBB_Europe) December 21, 2023