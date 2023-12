Yohan Traoré bat encore son record mais perd, Maxime Raynaud et Yacine Toumi dans la même veine

NCAA - Yohan Traoré a battu encore son record de points en NCAA mais a perdu avec Santa Barbara. Maxime Raynaud (15 points et 15 rebonds) et Yacine Toumi (17 points et 9 rebonds) ont eux aussi brillé lors d'une défaite.

Huit jours après avoir battu son record de points en NCAA, Yohan Traoré a remis ça pour le premier match de la saison régulière de la Big West ce jeudi 28 décembre.

L’intérieur tourangeau a cette fois inscrit 25 points à 10/14 aux tirs et 5/9 aux lancers francs et pris 4 rebonds en 35 minutes. Mais son équipe de Santa Barbara s’est inclinée 76-62 face à UC Davis et son compatriote Kane Milling (11 points à 3/10 en 33 minutes). Les Gauchos vont tenter de se reprendre face à UC Riverside ce samedi 30 décembre.

Toujours en Californie, mais pour le premier match de la PAC 12 cette fois, Stanford s’est fait passer pour la première fois de la rencontre à 18 secondes de la fin pour s’incliner 76-73 à domicile contre Arizona State. Mieux parti (2-8) avec 6 points d’entrée de la part de Maxime Raynaud (15 points à 7/11 et 15 rebonds en 25 minutes), le Cardinal a compté jusqu’à 12 points d’avance (46-58) avant de se faire remonter. L’intérieur parisien a redonné 2 points d’avance aux siens à l’entame du money time (73-71) mais derrière les visiteurs ont enchaîné les paniers et les stops pour finir devant.

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

Enfin, autre intérieur originaire de l’Île-de-France, Yacine Toumi a surnagé lors de la défaite d’Evansville à Cincinnati. L’international tunisien a cumulé 18 points à 8/13 (dont 1/2 à 3-points), 9 rebonds et 2 passes décisives en 38 minutes mais les Purple Aces, après une bonne première mi-temps (32-40), ont été dépassés en deuxième mi-temps (44-18).