Vainqueur du derby bourguignon, l’Élan Chalon poursuit son regain de forme avec Elric Delord

Après deux matchs sous Elric Delord, l’Élan Chalon semble sur la bonne voie pour remonter au classement. Ainsi, après avoir infligé une correction à Saint-Quentin, Chalon-sur-Saône l’a emporté de façon beaucoup plus complexe mais pas moins savoureuse à Dijon. En remportant cette 50e levée de ce derby bourguignon dans l’élite, les Chalonnais ont mis fin à sept ans de défaites au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy, pour le plus grand bonheur de la centaine de supporters ayant effectué le déplacement.

L’Élan Chalon transformé dans le jeu… et les têtes

Après un démarrage diesel à Dijon, l’Élan Chalon a profité d’une JDA, qui n’a pas réussi à créer l’écart, pour revenir dans la partie. Dominateur au rebond (47 prises à 25) et au niveau de l’adresse au final (12/27 à 3-points), Chalon-sur-Saône a fini par s’imposer dans une prolongation dominée de bout en bout (9-16). Alors que l’équipe chalonnaise aurait craquer en début de saison, elle semble désormais habiter d’une confiance nouvelle, certainement insufflée par le sentiment de fraîcheur sur le banc avec l’arrivée d’Elric Delord. Le technicien a d’ailleurs souligné la lucidité des siens en fin de match.

« Je nous ai sentis serein », expliquait-il en conférence de presse au Bien Public et au Journal de Saône-et-Loire. « Même si ils repassent devant, je ne sens pas de panique et pour moi c’est top. Pourtant on est dans la zone rouge, on aurait pu paniquer, mais même pas. »

Et ce regain de sérénité se voit également individuellement à l’Élan Chalon, à l’image de Jeremiah Hill. D’une inconstance chronique depuis le début de l’exercice, le meneur americano-camerounais a signé l’un de ses meilleurs matchs sous les couleurs chalonnaises (17 points à 6/12 aux tirs). « Quand j’ai Michael (Stockton), à côté de moi, cela m’enlève du stress en attaque, et cela me permet d’être plus intense en défense », analysait-il.

Les débuts d’Elric Delord avec l’Élan Chalon semblent en tout cas redonner le sourire à tout le monde en Saône-et-Loire. À voir si l’euphorie se poursuivra jusqu’aux fêtes, avec un dernier match en 2024 contre Gravelines-Dunkerque le 22 décembre prochain.