[Data] Comment Gabby Williams a transformé la défense de l’ASVEL Féminin en EuroLeague

EuroLeague féminine - L'ASVEL Féminin a connu un début de saison en dents de scie, marqué par l'absence de plusieurs cadres pour cause de blessure et/ou fin de saison WNBA. Cependant, avec le retour de plusieurs joueuses importantes en novembre, et notamment Gabby Williams, la dynamique des championnes en titre de LFB et d'EuroCup connaît un revirement positif.

Gabby Williams, l’une des joueuses revenues le mois dernier, a depuis excellé lors des trois derniers matchs d’EuroLeague avec l’ASVEL Féminin. Ce retour a coïncidé avec une transformation des performances de l’équipe de David Gautier, en particulier sur le plan défensif, même si l’équipe continue d’enchaîner les défaites sur la scène européenne. Nous analysons avec Clutch Data son importance dans le jeu collectif des Lyonnaises en EuroLeague.

L’impact défensif de Gabby Williams

Lors des cinq premiers matches de la saison d’EuroLeague, l’ASVEL a affiché un rating défensif de 113,4, ce qui témoignait de ses difficultés de ce côté du terrain. En revanche, lors des trois derniers matches, ce rating défensif est tombée à 100,7, ce qui montre une nette amélioration.

La présence de Gabby Williams sur le terrain a joué un rôle déterminant dans cette amélioration. Lorsqu’elle est en jeu, le rating défensif baisse encore plus pour atteindre 93,6, ce qui contraste considérablement avec l’évaluation de 111,8 en son absence. Elle est la seule joueuse de l’ASVEL ayant joué plus de 30 minutes à contribuer à un +/- et à un net rating positifs (+/- : +1, net rating : +0,5), ce qui souligne son influence directe sur la solidité défensive de l’équipe.

Statistiques défensives révélatrices

L’impact défensif de Gabby Williams se reflète dans les statistiques de tir des adversaires. Avec elle sur le terrain, le pourcentage d’adresse des tirs à 2-points des rivales baisse significativement, à 43.,1%, tandis que sans elle, il est à 56,4%. Dans la raquette, le pourcentage de tir de l’adversaire passe de 57,5% à 46,2% avec Gabby Williams sur le terrain, et à mi-distance, le pourcentage baisse de 52,3% à 34,4%.

Gabby Williams est également une pièce essentielle dans le contrôle des rebonds. Avec elle sur le terrain, l’ASVEL a enregistré un solide 83,1% de rebonds défensifs (le plus élevé de l’équipe), un chiffre qui tombe à 68,5% en son absence. Au niveau des rebonds offensifs, l’ASVEL atteint 24,1% avec elle, contre 20,4% sans elle (seule l’intérieure Stefanie Dolson a un meilleur pourcentage avec 28,9%).

En termes de pertes de balles, Lyon montre une amélioration significative avec la native de Sparks (Nevada) en jeu. Le pourcentage de pertes de balles en sa présence est seulement de 19,9%, alors que sans elle il augmente à 24,2%. Compte tenu du pace de 78,4 de Lyon avec elle (deuxième rythme le plus élevé de l’équipe après Marine Johannès), cela permet à l’ASVEL d’obtenir 3,4 opportunités de plus par match.

N’oublions pas non plus qu’individuellement, Gabby Williams se classe deuxième en pourcentage d’interceptions de l’EuroLeague, avec 4,54%, seulement dépassé par les 5,15% de Mariona Ortiz (Saragosse).

Top 5 in Steal % in #EuroLeagueWomen 🏀🇪🇺 1⃣ Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza) – 5.15%

2⃣ Gabby Williams (LDLC ASVEL) – 4.54%

3⃣ Kennedy Burke (ESB Villeneuve d'Ascq) – 4.35%

4⃣ Costanza Verona (Famila Schio) – 4.25%

5⃣ Kendra Chery (Basket Landes) – 3.96% *At least 80… pic.twitter.com/29Ohk1H4h7 — Clutch Data (@clutchdata_) December 8, 2023

Williams – Chery – Fauthoux, l’association gagnante ?

L’association de Gabby Williams avec Marine Fauthoux et/ou Alexia Chery renforce le rendement de l’équipe. Avec Marine Fauthoux (51 minutes ensemble sur le terrain), l’ASVEL affiche un +/- de +19 (-122 sans l’une des deux ou sans aucune d’elles) et un net rating de +20,2 (-23,6 autrement), ce qui souligne leur influence combinée sur la performance collective.

Le rating offensif passe de 86 à 105,6 avec les deux joueuses sur le parquet, améliorant le pourcentage de tir à 3-points de l’équipe (33,3% contre 27,6%) et protégeant très bien le ballon avec seulement 15,6% de pertes de balle (contre 24,1%). Le rating défensif passe de 109,6 à 85,4 avec les deux joueuses en jeu, avec une forte amélioration du rebond défensif de l’équipe (86% contre 70,5%). Le rebond offensif de l’ASVEL s’améliore également, passant de 19.9 % à 28.6 %.

Pendant les 63 minutes partagées avec Alexia Chery, le +/- est de +20 (-123 si elles ne sont pas ensemble) et le net rating est de +14 (contre -22,8), montrant une amélioration significative des performances défensives (le rating baisse de 110,6 à 86,8) et offensives (le rating passe de 87.8 à 100.8). Le pourcentage de tirs à 2-points de l’ASVEL, avec Gabby Williams et Alexia Chery sur le terrain, est de 58,1%, et baisse à 50,9% autrement. Et le pourcentage de pertes n’est que de 16,1% en leur présence (24,4% sinon). Si on analyse les rebonds défensifs, le pourcentage augmente de 71,3% à 83,3% avec elles deux sur le terrain.

Enfin, lors des 29 minutes partagées par Gabby Williams, Marine Fauthoux et Alexia Chery, l’équipe rhodanienne connaît un net rating de +28,9, démontrant leur impact collectif tant en attaque qu’en défense et contrastant avec le net rating de -21,3 si seulement deux, une ou aucune d’elles n’est en jeu. Le rating offensif passe de 86,7 à 113,7 lorsqu’elles sont toutes les trois sur le terrain, avec un pourcentage de tirs à 2-points de 66,5 % (seulement 50,8 % autrement) et un excellent pourcentage de pertes de balle de seulement 5,9 % (qui passe à 24,4 % sans elles). Le rating défensif passe de 107,9 à 84,8, améliorant notamment le pourcentage de rebonds défensifs de l’équipe (80,8% contre 72.5%).

En résumé, la présence de Gabby Williams a été un atout pour l’ASVEL féminin, notamment sur le plan défensif. Son impact a non seulement permis d’améliorer les performances individuelles, mais aussi de redynamiser la défense des Lyonnaises, faisant d’elle une joueuse indispensable à la réussite de l’équipe en EuroLeague. Reste à concrétiser ces belles performances par des victoires, car les championnes de France en titre n’ont décroché qu’un succès après huit journées, rendant la qualification pour le tour suivant quasiment impossible. Cela commence ce mardi soir contre le Fenerbahçe Istanbul à l’Astroballe.