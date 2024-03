[Data] Mike James dans la légende : retour sur sa carrière en EuroLeague en statistiques

Jeudi 7 Mars 2024 – 19 heures 30 passés à Gaston-Médecin – quelques secondes avant la fin du deuxième quart-temps entre Monaco Basket et l’Étoile Rouge de Belgrade. À 6 mètres 50 du cercle, Mike James décoche le tir qui lui permet de dépasser Vassilis Spanoulis en tête du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de l’EuroLeague. Cumulant 4 464 points à la fin du match en dix saisons et 271 rencontres dans la compétition reine en Europe, sa moyenne est de 16,5 points par match.

Faisons le point en statistiques sur cette étape légendaire du basket européen, grâce aux données et analyses de Clutch Data.

Les points par saison et par équipe

Analyse détaillée des performances de Mike James, équipe par équipe :

467 points inscrits au sein de la formation de Baskonia au cours de deux saisons.

au cours de deux saisons. 522 points pendant son passage au Panathinaikos sur deux saisons.

sur deux saisons. 595 points déchaînant en une seule saison à Milan .

. 1 112 points, électrisant les nuits moscovites au sein du CSKA pendant deux saisons.

pendant deux saisons. 1 768 points inondant de paniers à Monaco pendant trois saisons (deux saisons trois quarts pour être précis).

Depuis la saison 2018-2019, Mike James maintient un niveau de performance exceptionnelle, ne descendant jamais en dessous des 520 points la saison. Et pour cette saison 2023-2024 ? Tenez-vous prêts, car elle pourrait bien réaliser son record historique, en atteignant 700 points en fonction des résultats de Monaco en playoffs.

La méthode

Analyse de sa répartition de points par type de tir :

43,8% de ses points proviennent de paniers à 2-points.

34,9% depuis la ligne à 6,75 m.

21,3% depuis la ligne de lancers-francs.

Explorons les différences selon les équipes :

Ambiance moscovite ? Plus de 40% de ses points proviennent de tirs au-delà de l’arc.

Époque milanaise ? Les lancers francs occupent une place centrale pour maximiser ses points.

Ères de basque et grecque ? Plus de la moitié de ses points proviennent de magnifiques paniers à 2-points.

Chapitre monégasque ? Une variété avec 43,4% de réussite à 2-points, 34,3% depuis le centre-ville et 22,3% depuis la ligne de lancers-francs.

Ses adversaires préférés

Tout au long de sa prestigieuse carrière en Euroleague, Mike James a joué contre pas moins de 31 équipes différentes. Qui a subi de plein fouet les assauts de Mike James ? L’Olympiakos en a fait les frais avec un total de 425 points concédés. Suivent de près le Real Madrid avec 397 points, et Fenerbahce avec 335 points. Le Maccabi Tel-Aviv reste au pied du podium en concédant 321 points, tandis qu’Olimpia Milan a été tancé par son futur et ex-joueur avec 248 points.

Pas que des points, ausi les passes décisives

Plongeons dans la fusion harmonieuse des points et des passes décisives :

Seulement 7,3% des matchs avec moins de 6 points . Il est là pour laisser sa marque !

. Il est là pour laisser sa marque ! Plus d’un quart des matchs (26,2%) où il a mis plus de 10 points et distribué plus de 5 passes décisives .

(26,2%) où il a mis et distribué . 26 matchs avec un impressionnant cumul d’au moins 20 points et 6 passes décisives.

Évolution historique du record, match après match

Le nombre de points cumulés de Mike James depuis son début en EuroLeague jusqu’à ce dernier match record :

83 matchs pour atteindre les 1 000 points – une réalisation posant les bases.

Seulement 53 matchs supplémentaires pour atteindre les 2 000 – intensifiant le rythme.

À peine 51 matchs entre 2 000 et 3 000 points, suivis de 61 matchs de 3 000 à 4 000. Et ce n’est pas fini !

La course au record est lancée

Ayant atteint ce jalon historique, et devinez quoi ? Nous jetons déjà un œil dans la boule de cristal, nous demandant si l’éclair peut frapper deux fois avec certains joueurs actifs qui pourraient bien rattraper Mike. Pourquoi ? Eh bien, tout dépend de l’âge et du rythme de points qu’ils ont adopté depuis le premier jour.

Deux noms sous les projecteurs : Markus Howard et Dzanan Musa.

Markus Howard : 973 points en 60 matches. Mike James? Il en avait 674 après le même nombre de matchs. Une avance de 299 points pour le shooteur de Baskonia.

Dzanan Musa : 1 001 points en 82 matchs. Lorsque Mike James a terminé ses 82 premiers matchs, il en avait 989 au compteur. Le Bosnien affiche une avance de 12 points.

Bien sûr, l’avenir reste incertain – que ces joueurs restent en Europe, continuent à briller dans les équipes de l’EuroLeague et évitent les blessures. Alors, qui prendra le relai de l’étoile d’Oregon lorsqu’il raccrochera son maillot ? Faites vos paris !

En résumé, l’exploit de Mike James en EuroLeague est une belle odyssée à travers une carrière parsemée de performances épiques et de moments inoubliables. De ses débuts à Baskonia à son rôle exceptionnel à Monaco, James a inscrit son nom comme un véritable titan du basketball européen. Ses points, répartis entre les équipes et les types de tirs, révèlent non seulement son talent pour marquer, mais aussi une polyvalence sur le terrain. La constance au fil des ans et la capacité à se synchroniser avec différentes équipes et styles de jeu en disent long sur sa mentalité et compétitivité.