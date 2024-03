« Mais c’est qui ce gars ?! » : Kim Tillie, l’homme qui a offert à Mike James son premier panier en EuroLeague

« C’est pas vrai ?! », s’est exclamé le principal intéressé, dans un franc éclat de rire, lorsqu’on lui a appris l’information. La vidéo s’est perdue dans les limbes d’Internet, malheureusement introuvable. Mais le live statistiques fait foi : devenu jeudi le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, Mike James a inscrit son tout premier panier dans la compétition sur une passe décisive de… Kim Tillie.

Nous étions le 9 décembre 2014 et Vitoria jouait sa qualification pour le Top 16 dans un derby espagnol face à Valence (93-89). Intronisé dans le cinq de départ pour ses grands débuts en en EuroLeague, Mike James était resté muet lors du premier quart-temps. Relancé à la 12e minute par Ibon Navarro, il n’avait mis que neuf secondes pour tenter un premier tir lointain, raté. Mais Kim Tillie avait capté le rebond offensif pour lui offrir une seconde chance sur un plateau. Ficelle, cette fois. « C’est ouf ça ! C’est marrant, ça fait une petite anecdote sympa », sourit l’homme à l’origine des 3-premiers points, sur 4 464, du nouveau recordman.

« Il nous regardait avec des yeux grands ouverts »

Qui, une semaine, plus tôt, avait cru halluciner lorsque Baskonia avait annoncé l’arrivée du combo-guard du Kolossos Rhodes, moyennant un buy-out de 20 000 dollars. « Je m’en rappellerai toujours », souffle-t-il. « On s’est dit : « Mais c’est ce qui ce gars, qu’est-ce qu’il vient foutre là, pourquoi ils l’ont signé ?! » À sa décharge, les références du nouveau Basque étaient assez maigres pour l’EuroLeague : la saison précédente, il n’évoluait ainsi qu’en… troisième division italienne ! « Finalement, on a très vite qui il était vraiment », glisse Tillie. « Le scout de Vitoria, Alfredo Salazar, est un génie. »

Passé de la D3 italienne à l’ESAKE lors de l’été 2014, Mike James n’avait eu besoin que de huit matchs en Grèce, dont 49 points en deux sorties contre le Panathinaïkos et l’Olympiakos, pour se faire repérer. « Il avait fait un énorme pas en avant en passant de Rhodes à Vitoria, directement en EuroLeague », se souvient l’Azuréen. « Quand il est arrivé, il nous regardait avec les yeux grands ouverts. Il était très humble, à l’écoute, motivé, convivial. Il s’entraînait vraiment dur et s’est rapidement bien entendu avec tout le monde. »

Avant la saison 2022/23 de l’AS Monaco, c’est même sous les couleurs de Vitoria que Mike James avait connu son seul accomplissement collectif majeur en EuroLeague, avec une qualification pour le Final Four 2016. À l’époque, s’il n’était certes pas encore le Mike James d’aujourd’hui, il apportait tout de même déjà une étincelle offensive en sortie de banc (13,3 points de moyenne). « Il formait une vraie paire avec Darius Adams, les deux cote à cote étaient indéfendables. » Très proche humainement de Fabien Causeur, qui l’avait invité à son mariage à Madrid en 2018, l’Américain avait également développé une belle relation sur le terrain avec Kim Tillie. « Vu que l’on était dans la seconde lignée, on passait beaucoup de temps ensemble sur le parquet« , réagit le Choletais, qui a exhumé quelques archives YouTube jeudi soir, au moment où son ex-coéquipier devenait le n°1 de l’histoire.

« C’est incroyable de le voir dépasser Spanoulis », réagit-il. « Surtout qu’il l’a fait vite en seulement neuf ans. » Associés pendant une saison et demie en Espagne, frôlant même ensemble une finale d’EuroLeague en 2016 (défaite en prolongation lors de la demi-finale contre le Fenerbahçe Istanbul), les deux hommes sont depuis restés en contact. Même si Kim Tillie est désormais passé de l’autre côté de la barrière, celle des victimes de Mike James. « Il nous a tués à la Meilleraie en octobre », se marre-t-il. « Il était tranquille tout le match, c’était serré jusqu’à la fin. Jusqu’à ce qu’il se réveille, et qu’il mette trois pull-up, à 3-points, pour plier la rencontre. » Et cette fois-là, Mike James n’avait eu besoin de personne à la passe décisive…