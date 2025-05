« Déception et tristesse » pour Julien Cortey après la relégation du Stade Rochelais en Pro B

En ce mois de mai, le Stade Rochelais va vivre ses derniers jours en Betclic ELITE. Vendredi 9 mai, la relégation en Pro B de La Rochelle a été actée après une nouvelle défaite à Saint-Quentin, la 24e en 28 rencontres de championnat cette saison. Ainsi, le promu n’aura pas réussi l’exploit de se maintenir pour sa première saison dans l’élite depuis la création de la LNB (1987).

Cette relégation actée en Pro B vient ainsi mettre fin en quelque sorte à la saison galère du Stade Rochelais, cantonné à l’indésirable place de lanterne rouge tout au long de l’exercice. Même si la descente à l’échelon inférieur ne faisait quasiment aucun doute depuis de longues semaines, le couperet est tout de même difficile à avaler. C’est ce qu’a confié son entraîneur Julien Cortey au journal Sud-Ouest.

« Même si on le sait depuis un moment, on a la tête dans le guidon et on n’arrête pas de bosser depuis le mois d’août. Donc tu as beau t’y préparer, aujourd’hui, le sentiment qui domine est celui de ne pas avoir réussi la mission. Il y a de la déception, de la tristesse, c’est même plus fort que ça. »