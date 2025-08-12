Décès de Claude Gasnal, ancien international et figure du SCM Le Mans, à l’âge de 76 ans

Claude Gasnal, qui a porté 95 fois le maillot de l’équipe de France entre 1969 et 1975, est décédé ce lundi 11 août 2025 à l’âge de 76 ans. Né au Mans en 1949, il a effectué toute sa carrière au Sporting Club Moderne Le Mans (SCM), club fondé notamment par son père Bernard Gasnal, avant de s’illustrer dans l’événementiel.

Deux titres et une empreinte forte au SCM Le Mans

Grand intérieur (2,03 m), Claude Gasnal a porté les couleurs du SCM Le Mans de 1966 à 1979. Avec Hervé Dubuisson et les frères Éric et Gregor Beugnot, il remporte les deux premiers titres de champion de France du club, en 1978 et 1979. Connu pour son geste signature, le bras roulé, il laisse le souvenir d’un joueur technique et charismatique.

Sélectionné 95 fois en équipe de France (4,9 points de moyenne), il participe aux championnats d’Europe 1971 et 1973. Bruno Palmet, ancien journaliste au Maine Libre, se souvient dans son quotidien : « Son geste favori, c’était le bras roulé. C’était sa spécialité. »

Un personnage authentique et fédérateur

Joueur au franc-parler assumé, Claude Gasnal savait aussi mettre l’ambiance dans le vestiaire. « C’était un personnage authentique, pas parfait, mais vrai. Parfois clivant », confie son fils Romain Gasnal. Il aura même coaché un match du SCM lors d’une période financièrement difficile… et l’avait remporté.

De joueur à entrepreneur dans l’événementiel

Après sa carrière sportive, Claude Gasnal devient responsable du sponsoring du SCM dans les années 1980, puis fonde en 1995 l’agence Claude Gasnal Organisation (CGO) Évènement. Visionnaire, il organise notamment les 24 Heures Vélo sur le circuit Bugatti et les 24 Heures de karting pour particuliers, rassemblant chaque année des milliers de participants. Depuis 2015, son fils Romain dirige l’agence, perpétuant ainsi la passion familiale pour le sport et les événements fédérateurs.