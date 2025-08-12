Recherche
Équipe de France

Décès de Claude Gasnal, ancien international et figure du SCM Le Mans, à l’âge de 76 ans

Carnet noir - Claude Gasnal, ancien intérieur du SCM Le Mans et international à 95 reprises dans les années 70, est décédé ce lundi à l’âge de 76 ans. Champion de France en 1978 et 1979, il a marqué l’histoire du basket manceau et français.
|
00h00
Résumé
Décès de Claude Gasnal, ancien international et figure du SCM Le Mans, à l’âge de 76 ans

Claude Gasnal lors des 24 Heures Vélo 2010

Crédit photo : 24 Heures Vélo Škoda

Claude Gasnal, qui a porté 95 fois le maillot de l’équipe de France entre 1969 et 1975, est décédé ce lundi 11 août 2025 à l’âge de 76 ans. Né au Mans en 1949, il a effectué toute sa carrière au Sporting Club Moderne Le Mans (SCM), club fondé notamment par son père Bernard Gasnal, avant de s’illustrer dans l’événementiel.

Deux titres et une empreinte forte au SCM Le Mans

Grand intérieur (2,03 m), Claude Gasnal a porté les couleurs du SCM Le Mans de 1966 à 1979. Avec Hervé Dubuisson et les frères Éric et Gregor Beugnot, il remporte les deux premiers titres de champion de France du club, en 1978 et 1979. Connu pour son geste signature, le bras roulé, il laisse le souvenir d’un joueur technique et charismatique.

Sélectionné 95 fois en équipe de France (4,9 points de moyenne), il participe aux championnats d’Europe 1971 et 1973. Bruno Palmet, ancien journaliste au Maine Libre, se souvient dans son quotidien : « Son geste favori, c’était le bras roulé. C’était sa spécialité. »

Claude Gasnal a participé aux EuroBasket 1971 et 1973

Un personnage authentique et fédérateur

Joueur au franc-parler assumé, Claude Gasnal savait aussi mettre l’ambiance dans le vestiaire. « C’était un personnage authentique, pas parfait, mais vrai. Parfois clivant », confie son fils Romain Gasnal. Il aura même coaché un match du SCM lors d’une période financièrement difficile… et l’avait remporté.

De joueur à entrepreneur dans l’événementiel

Après sa carrière sportive, Claude Gasnal devient responsable du sponsoring du SCM dans les années 1980, puis fonde en 1995 l’agence Claude Gasnal Organisation (CGO) Évènement. Visionnaire, il organise notamment les 24 Heures Vélo sur le circuit Bugatti et les 24 Heures de karting pour particuliers, rassemblant chaque année des milliers de participants. Depuis 2015, son fils Romain dirige l’agence, perpétuant ainsi la passion familiale pour le sport et les événements fédérateurs.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Le Mans
Le Mans
T-shirt offcourt

Commentaires

dennisrod
Que de beaux souvenirs de cette époque . Claude Gasnal était un joueur clé du SCM ,club originel devenu le MSB . Parfois sifflé car certains lui reprochaient d’avoir sa place car « fils à papa » mais c’était un vrai beau joueur qui a d’ailleurs connu de nombreuses sélections en équipe de France . Merci pour ces belles années de basket,Claude !
bearnais64
Un des grands guerriers de l'équipe du MANS dans les années 80 joueurs qui jouait pour l'équipe joueur dans l'ombre de joueurs comme beugnot, dub, wymbs, allen mais que l'on voyait partout sur le terrain. Condoléances au club et toute sa famille
