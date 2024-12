Défait une 2e fois par Igokea, Nanterre se met en danger en Ligue des Champions

Igokea ne réussit définitivement pas à Nanterre pour son retour en Ligue des Champions. Piégés en ouverture en Bosnie-Herzégovine, les Nanterriens ont une nouvelle fois chuté à Maurice-Thorez face à la formation de l’ancien Limougeaud Bryce Jones (78-83). Surtout, avant le dernier match de cette première phase de poules, le club des Hauts-de-Seine se retrouve provisoirement éliminée.

They just love French cuisine – Igokea are now 2-12 over their last 14 #BasketballCL games, but those two wins were both over Nanterre! 🥐 pic.twitter.com/HPC2ALH2A6

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 4, 2024