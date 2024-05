Déjà un nouveau club pour Justin Bibbins !

Exemplaire en quart de finale des playoffs contre la JL Bourg (17,7 points et 6,7 passes décisives), Justin Bibbins (1,73 m, 28 ans), dont l’arcade a considérablement souffert lors de cette série, a tout fait pour s’offrir une sorte digne avec Nanterre.

Car l’ancien meneur de l’Élan Béarnais, vainqueur de la Coupe de France 2022 avec Pau, savait déjà qu’il allait quitter le club francilien, et même la Betclic ÉLITE qu’il fréquente depuis décembre 2020. Le cinquième scoreur du championnat (15,2 points à 45%, 2,7 rebonds et 5,1 passes décisives) s’est engagé avec le Dinamo Sassari, récent 10e de Lega, où il prendra la place de son ancien compère palois Brandon Jefferson. À moins que Nenad Markovic n’ait envie de recréer la doublette qui a offert à l’EBPLO son premier trophée depuis quinze ans… « Je suis Justin depuis longtemps », a expliqué l’ancien coach dijonnais, signé par Sassari fin janvier. « Il a du caractère, il est dur. En dépit de sa petite taille, il a de l’énergie défensive. On pense qu’il est le joueur adéquat pour l’équipe que l’on veut construire. »