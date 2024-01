Après son éviction de Dijon, Nenad Markovic rebondit à Sassari

L’élimination en Champions League, face à Cholet Basket, a laissé des traces indélébiles à Sassari ? Alors que le Dinamo de Stéphane Gombauld est 12e de Lega après un revers chez le relégable Trévise le week-end dernier, le club sarde a pris une décision forte : le renvoi du coach Piero Bucchi, artisan majeur des dernières saisons réussies, pour une équipe abonnée au Top 4 depuis 2019.

Son successeur est déjà trouvé : elle sera assurée par Nenad Markovic (55 ans), sans club depuis son départ de Dijon mi-décembre. Déjà vu en Grèce, en Turquie ou en Espagne, le Bosnien n’a en revanche encore jamais officié en Italie. « C’est un coach de discipline », a indique le président Stefano Sardara lors d’une conférence de presse ce mercredi. « Il a réussi dans plusieurs championnats. Maintenant, j’ai prévenu les joueurs qu’ils n’avaient plus d’alibis. » L’ancien bourguignon s’est engagé pour un an et demi.