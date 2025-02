Deng Geu, adversaire de Saint-Vallier 24 heures après avoir été libéré par… Saint-Vallier

Jeudi, 14h15, communiqué du Saint-Vallier Basket Drôme : « Départ de Deng Geu. Deng, l’ensemble du club te remercie et te souhaite une bonne continuation dans ta carrière. » Sauf que le SVBD va vite retrouver son ancien joueur puisqu’il prendra place dans le camp d’en face, aux Sables Vendée Basket, dès ce vendredi soir !

Joueur majeur du formidable parcours drômois l’an dernier jusqu’en finale (12,5 points à 51% et 6 rebonds), Deng Geu (2,02 m, 28 ans) a vécu la dure loi du business cette saison (seulement dix rencontres, à 10,6 points à 45% et 5 rebonds). Une blessure après un match formidable (26 points contre Berck), un remplaçant (Jaraun Burrows) qui convient mieux à l’équipe et un statut de surnuméraire à partir de son retour, même s’il a pu sortir du placard ce mois-ci pour disputer deux rencontres les 7 et 14 février.

Mipoka arrêté jusqu’à la fin de saison

Jaraun Burrows ayant été prolongé jusqu’à la fin de la saison, l’international ougandais avait reçu l’assurance qu’il serait libéré en cas d’offre intéressante. Ironie du sort, elle est arrivée en provenance des Sables d’Olonne, premier adversaire de Saint-Vallier dans la poule haute ce vendredi, alors que Burrows est out en raison d’une blessure au dos. Alors que son contrat a été officiellement résilié mercredi, Geu retrouvera donc son ancienne équipe dans la peau d’un adversaire 48 heures après.

Au LSVB, il arrive pour remplacer Jean-Michel Mipoka. À 39 ans, le capitaine de route vendéen doit renoncer à la fin de saison. Victime d’une fissure du tendon d’Achille début janvier, il est revenu avant la trêve mais reste largement diminué et le corps lui a conseillé d’arrêter par précaution.