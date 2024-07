Dennis Schröder et Emma Meesseman porte-drapeaux : et de sept représentants du basket mis à l’honneur lors de la cérémonie d’ouverture !

Les nominations s’enchaînent dans le monde du basket pour être porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Il y aura les superstars mondiales LeBron James et Giannis Antetokounmpo pour les États-Unis et la Grèce, les représentants du 3×3 Worthy De Jong, Przemysław Zamojski et Nauris Miezis pour les Pays-Bas, la Pologne et la Lettonie.

Mais ce n’est pas tout ! MVP en titre de la Coupe du Monde, Dennis Schröder sera le troisième NBAer à l’honneur sur la Seine. 16 ans après son ex-coéquipier Dirk Nowitzki, le meneur de la Mannschaft sera le porte-drapeau de la délégation allemande, à la veille de l’entrée en lice de l’Allemagne contre le Japon (à 13h30). Quelques instants plus tard, Emma Meesseman lui succèdera. Nos cousins de BeBasket Belgium racontent que c’est la première fois dans l’histoire du basket belge qu’une Cat peut se targuer d’un tel statut. « Difficile de trouver meilleure candidate que Meesseman pour être l’ambassadrice de ce changement de statut à l’échelle planétaire », écrivent nos collègues. « L’intérieure du Fenerbahçe a été de toutes les campagnes depuis l’entame du renouveau du basket féminin belge. Arrivée comme une étoile montante, elle s’est depuis imposée comme un visage qui compte dans le monde du basket, et même du sport belge en général. » Meilleure joueuse du continent, elle est championne d’Europe en titre, à la fois en club et en sélection.