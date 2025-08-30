Recherche
EuroBasket masculin

Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie

Dennis Schröder dénonce les cris racistes des supporters lituaniens. La star allemande a été la cible de "bruits de singe" durant la rencontre, un incident qu'il qualifie d'inacceptable dans le sport moderne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens

Crédit photo : FIBA

Dennis Schröder a vécu une expérience particulièrement désagréable lors du match opposant l’Allemagne à la Lituanie. Le meneur vedette de la sélection allemande a été la cible de cris racistes de la part de supporters lituaniens, un incident qui l’a profondément marqué et qu’il a tenu à dénoncer publiquement.

LIRE AUSSI

Des « bruits de singe » qui n’ont pas leur place dans le sport

« Les Lituaniens, les supporters, ils voyagent toujours avec l’équipe, mais malheureusement, à la mi-temps, ils ont fait des bruits de singe », a confié Schröder dans une interview accordée au diffuseur allemand MagentaSport. Le joueur de 31 ans n’a pas mâché ses mots pour condamner ces comportements indignes.

« C’est quelque chose que je ne peux vraiment pas accepter. Le racisme dans ce monde n’a pas sa place ici. Néanmoins, c’était un bon match. Je pense qu’il y a eu des supporters qui ont dû quitter les tribunes à cause de la sécurité. Je crois que cela a aussi été signalé », a poursuivi la star allemande, visiblement affectée par ces incidents.

Schröder a également fait le parallèle avec d’autres sports touchés par ce fléau : « Cela n’appartient tout simplement pas à ce sport, pas au football non plus. Avec Vinicius Junior, j’ai vu que cela arrivait tout le temps. Mais pour moi, aujourd’hui était la première fois que je l’ai vécu avec les Lituaniens, et c’est triste. »

Une réaction mesurée du staff allemand

Son coéquipier Isaac Bonga, interrogé en conférence de presse sur cet incident, a déclaré : « J’étais trop concentré sur le match et je ne l’ai pas entendu. » Une réaction similaire du côté du coach intérimaire Alan Ibrahimagic, qui a précisé : « Je ne l’ai pas entendu non plus, mais il y a eu un problème, il n’y a pas eu de discussions entre les équipes, et nous n’en avons pas parlé dans les vestiaires. »

Suite à ces incidents, un supporter en particulier, identifié par Schröder comme étant à l’origine de ces cris, a été expulsé de la salle. La délégation lituanienne a par la suite présenté ses excuses au joueur allemand, reconnaissant la gravité de la situation.

Cette affaire souligne malheureusement la persistance du racisme dans le sport, un fléau que les instances et les joueurs continuent de combattre avec détermination.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

fussoire38
Inacceptable bien entendu, surtout que cela vient à priori d'un individu isolé. Ne tombons pas non plus dans l'amalgame vis à vis des supporters Lituaniens. Donc, on le dégage, et interdit de salle !
Répondre
(0) J'aime
dfribour
Mister Pleurniche entend des cris que personne d’autre de son équipe n’a entendu. Bizarre. Quelques jours plus tôt, il pleurnichait deja que les allemands ne l’aimaient pas assez à cause de sa couleur. Il commence à nous fatiguer celui-là…
Répondre
(0) J'aime
