Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie

Dennis Schröder a vécu une expérience particulièrement désagréable lors du match opposant l’Allemagne à la Lituanie. Le meneur vedette de la sélection allemande a été la cible de cris racistes de la part de supporters lituaniens, un incident qui l’a profondément marqué et qu’il a tenu à dénoncer publiquement.

Des « bruits de singe » qui n’ont pas leur place dans le sport

« Les Lituaniens, les supporters, ils voyagent toujours avec l’équipe, mais malheureusement, à la mi-temps, ils ont fait des bruits de singe », a confié Schröder dans une interview accordée au diffuseur allemand MagentaSport. Le joueur de 31 ans n’a pas mâché ses mots pour condamner ces comportements indignes.

« C’est quelque chose que je ne peux vraiment pas accepter. Le racisme dans ce monde n’a pas sa place ici. Néanmoins, c’était un bon match. Je pense qu’il y a eu des supporters qui ont dû quitter les tribunes à cause de la sécurité. Je crois que cela a aussi été signalé », a poursuivi la star allemande, visiblement affectée par ces incidents.

Schröder a également fait le parallèle avec d’autres sports touchés par ce fléau : « Cela n’appartient tout simplement pas à ce sport, pas au football non plus. Avec Vinicius Junior, j’ai vu que cela arrivait tout le temps. Mais pour moi, aujourd’hui était la première fois que je l’ai vécu avec les Lituaniens, et c’est triste. »

Une réaction mesurée du staff allemand

Son coéquipier Isaac Bonga, interrogé en conférence de presse sur cet incident, a déclaré : « J’étais trop concentré sur le match et je ne l’ai pas entendu. » Une réaction similaire du côté du coach intérimaire Alan Ibrahimagic, qui a précisé : « Je ne l’ai pas entendu non plus, mais il y a eu un problème, il n’y a pas eu de discussions entre les équipes, et nous n’en avons pas parlé dans les vestiaires. »

Suite à ces incidents, un supporter en particulier, identifié par Schröder comme étant à l’origine de ces cris, a été expulsé de la salle. La délégation lituanienne a par la suite présenté ses excuses au joueur allemand, reconnaissant la gravité de la situation.

Cette affaire souligne malheureusement la persistance du racisme dans le sport, un fléau que les instances et les joueurs continuent de combattre avec détermination.