Des cris de singe contre les Bleus dans les tribunes de Zadar lors de Croatie – France

Tellement agacé de ce qu’il a vu, et entendu, dans la tribune sous le panier des Bleus, Yoan Makoundou n’a même pas participé au cri de guerre final des Bleus, victorieux en Croatie (83-80).

L’intérieur du Türk Telekom Ankara été la cible d’insultes racistes, et de cris de singe de la part de certains individus dans les travées de Jazine. Lorsqu’il a tenté de faire remonter l’information à l’arbitre, des « fuck you Makoundou » sont descendus des tribunes. Certains coéquipiers se sont alors attelés à le calmer.

L’inacceptable a aussi visé Amine Noua, avec des cris de singe largement perceptibles (« ouh ouh ouh ») lorsqu’il s’est retrouvé sur la ligne en première mi-temps. Avec la vision d’un jeune individu torse nu en train de grossièrement imiter un singe dans les tribunes pour venir corréler cela… L’intérieur de Grenade a certifié après le match ne pas avoir entendu cela.

Des cris de singe étaient également audibles lors de la première période, de manière moins claire. « J’ai entendu les insultes, mais pas les cris de singe », glissait Théo Maledon. « Dans ces cas-là, on se parle beaucoup plus, on accentue notre communication. On sait que la vérité et les actions sont sur le terrain. On va vite oublier cela avec la qualification. »

Sur ses réseaux sociaux, l’équipe de France a dénoncé des « actes inacceptables ». La FFBB s’ouvrira du sujet auprès de la FIBA dès ce samedi.

Suite aux insultes racistes dont ont été victimes plusieurs joueurs de l'Équipe de France ce soir à Zadar, lors du match face à la Croatie, la FFBB va adresser dès demain un courrier à la FIBA pour condamner ces actes inacceptables. Elle apporte tout son soutien à ses joueurs,… — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 21, 2025

À Zadar,