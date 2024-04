Louis Labeyrie, Amath M’Baye, Livio Jean-Charles en demi-finales de VTB League

Trois Français se sont qualifiés en demi-finales des playoffs de VTB League pour l’instant. Louis Labeyrie a porté l’UNICS Kazan, champion en titre, vers le dernier-carré contre Samara. Amath M’Baye, Livio Jean-Charles ainsi que Tonye Jekiri et Casper Ware, deux anciens Villeurbannais, ont franchi le cap des quarts de finale avec le CSKA Moscou contre Krasnoïarsk.

Kazan s’est imposé à Samara 90 à 67 lors du match 3 des quarts de finale. Cette victoire a scellé la qualification du tenant du titre pour les demi-finales. L’ancien de Paris-Levallois, Louis Labeyrie, s’est illustré. Le Français a marqué 17 points à 6/9 aux tirs et capté 12 rebonds pour finir à 27 d’évaluation. A ses côtés, l’ex joueur de Monaco et l’ASVEL Marcos Knight a joué 32 minutes.

Le CSKA Moscou a sorti le BC Enisey, le club de Krasnoïarsk, après avoir gagné 89 à 82 la troisième manche. Les anciens de l’ASVEL Livio Jean-Charles et Casper Ware ont été les artisans de ce succès. Décisif en fin de match, le Français a marqué 14 points. Il termine la rencontre avec 11 d’évaluation. Quant au MVP de la finale des playoffs de Pro A 2016, il a scoré 22 points à 8/10 aux tirs et distillé 8 passes décisives pour finir à 29 d’évaluation. Amath M’Baye et Tonye Jekiri ont été plus discrets dans ce match 3 avec respectivement 7 et 10 points, pour 11 et 8 d’évaluation.

Reste à savoir si le Zenith Saint-Petersburg de Thomas Heurtel, à la peine contre Ekaterinbourg (1-1), arrivera à se qualifier. Le vainqueur de cette série affrontera le CSKA Moscou. L’UNICS Kazan jouera contre le Lokomotiv Kuban, qui s’est qualifié face à Perm.