Desi Washington – Ike Nwamu, un duo de haut-niveau pour relancer Chartres ?

Promu tardivement en Pro B à la suite de diverses relégations administratives, Chartres a pour l’instant du mal à se mettre au niveau. Après six journées, l’équipe de Moatassim Rhennam n’a pas gagné et perd en moyenne de 18 points. C’est ainsi que le club a décidé de sortir le carnet de chèque pour notablement améliorer l’équipe. Deux joueurs vus encore la saison passée en Betclic ELITE vont intégrer l’effectif selon nos informations, à savoir Desi Washington (1,88 m, 32 ans) et Ike Nwamu (1,93 m, 31 ans).

Des anciens du Portel et Nancy

Desi Washington a connu deux aventures dans le championnat de France. La première était en Pro B, à l’Élan Chalon, en 2021-2022. Productif (13,7 points à 43,1% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 4,1 passes décisives en 28 minutes en Pro B en 2021-2022), il n’avait toutefois pas réussi à ramener le club bourguignon en Betclic ELITE. La Betclic ELITE, il l’a découverte la saison passée chez l’ESSM Le Portel. Signé fin 2023, il a été responsabilisé par Eric Girard sur la ligne arrière (22 minutes par rencontre, sur 18 matches). L’ancien de Saint Peter’s – une petite université de la banlieue de New York, dans le New Jersey – a tourné à 10,2 points à 43,3% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 3,6 passes décisives. Desi Washington a ensuite rejoint les Lobos Plateados au Mexique. Ces derniers viennent de terminer leur saison 2024 ce mercredi 17 octobre.

Manada, ha concluido nuestra primera temporada en el basquetbol profesional, queremos agradecerte por tu apoyo en cada partido 👏 ¡Lo mejor está por venir! 👏😎 ¡AULLIDOOOOOO! 🐺#LobosSomos #SigueElAullido pic.twitter.com/oVmcllynVs — Lobos Plateados Puebla (@lobosplateados1) October 17, 2024

Quant à Ike Nwamu, qui bénéficie du statut cotonou grâce à son passeport nigérian, il est arrivé au SLUC Nancy en cours de saison 2022-2023 avant d’être prolongé en début d’intersaison. Mais peu utilisé par Sylvain Lautié (11 minutes lors de 12 entrées en jeu), il a été libéré avant de signer en Pologne.

Avec ces deux renforts, probablement appelés à remplacer des joueurs – Duane Wilson est pour le moment en difficulté -, Chartres espère vite décrocher une première victoire. Son prochain match est contre Rouen ce vendredi au Colisée.