Desi Washington libère Chartres, Blois a eu chaud à Fos-sur-Mer

Libéré, délivré : la chape de plomb d’une première victoire a enfin quitté les épaules de Chartres ce vendredi 25 octobre. Et cela, le CCBM le doit notamment à ses nouvelles recrues, Desi Washington en tête.

Auteur des trois lancers francs de la victoire pour faire repasser son équipe devant à 6 secondes du terme de la rencontre (86-88), l’ancien joueur du Portel et Chalon a livré une prestation pleine pour sa première sous les couleurs chartraises (27 points à 10/14 aux tirs, 8 passes décisives et 3 ballons perdus pour 32 d’évaluation). Avec une énorme réussite extérieure (13/25 à 3-points), qui a compensé une faiblesse aux rebonds (40 rebonds laissés à Denain, dont 17 offensifs), l’équipe de Moatassim Rhennam s’est ainsi adjugée sa première victoire de la saison en Pro B. S’il ne suffit pas de quelques changements pour totalement inverser la dynamique d’une saison, Chartres a en tout cas posé la première pierre vers un possible maintien en Pro B.

Nantes et l’Élan Béarnais s’enfoncent

Preuve qu’une modification n’est pas gage d’effet immédiat, Nantes n’est pas parvenu à s’imposer pour la première de Rémy Valin sur son banc. Chez la JA Vichy (81-66), le NBH a pourtant bien débuté (17-22, 10′), avant de se déliter en seconde période (perdue sur le score de 47 à 29). Avec 22 ballons perdus et seulement 42% d’adresse à 2-points, les Nantais ont donné le bâton pour se faire battre : « Il faut qu’on arrive à mettre tout ça derrière et construire sur ce qui a été bon », souhaitait Rémy Valin au micro de Ouest-France.

Rien n’a en revanche été changé à l’Élan Béarnais, mais peut-être que l’accumulation de défaites de ces dernières semaines pourrait venir perturber tout cela. Chez Champagne Basket (84-78), le club palois a concédé un 4e revers de suite en Pro B. Malgré la grosse prestation de Christopher Ledlum (29 points et 9 rebonds), l’allant collectif champenois a su prendre le meilleur dans le dernier quart-temps (31-19), avec notamment les 19 points de Javon Masters ou encore les 16 unités de Matteo Legat et Dominick Bridgewater.

Timothé Vergiat évite à Blois sa première défaite de la saison

Pour le leader Blois, toujours pas d’interruption de séries en revanche. Mais de ses 7 victoires inaugurales, l’ADA a vécu sa rencontre la plus compliquée de la saison à Fos-sur-Mer (63-65). Très à l’aise jusqu’au dernier quart-temps (38-54), les Blésois ont connu un énorme trou d’air, et ont dû leur salut sur cette rencontre à un dernier tir de Timothé Vergiat (19 points dont 5/8 à 3-points) dans les derniers secondes de la partie. « C’est important de vivre ce genre de matchs », soulignait l’entraîneur blésois David Morabito dans des propos rapportés par La Nouvelle République.

Derrière, les poursuivants de Blois n’ont pas flanché. Dans une rencontre une nouvelle fois à fort scoring, la Chorale de Roanne est ressortie victorieuse après prolongation face à l’Alliance Sport Alsace (111-106). Auteur du tir de la gagne à Évreux, Antoine Diot a cette fois enfiler son costume de héros bien plus longtemps face à l’ASA (15 points et 7 passes décisives). Le meneur a permis à son équipe de revenir dans le dernier quart-temps, afin d’arracher une prolongation lors de laquelle un adroit Maxime Roos a pris son relais (13 points dont 3/6 à 3-points) pour donner la victoire à Roanne.

Pour Antibes aussi, ce n’est pas passé loin de la défaite contre l’ALM Évreux (73-71). Malgré une avance de 13 points dans le dernier quart-temps (68-55), les Sharks ont dû lutter jusqu’au bout face aux Normands. Beaucoup plus en maîtrisé, Boulazac a davantage eu la tâche facile à Poitiers (76-86).

Dans le reste des rencontres de la soirée, Caen et Aix-Maurienne ont effectué de belles opérations à l’extérieur en s’imposant respectivement au SCABB et à Rouen.