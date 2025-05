Deux Français dans le cinq idéal des rookies de la saison, une grande première : Risacher et Sarr honorés

Quand Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) ont été draftés aux deux premières places en 2024, on s’attendait à ce que les deux joueurs jouent les premiers rôles chez les nouveaux. Un an plus tard, ils n’ont globalement pas déçu, terminant la course au Rookie Of The Year (ROTY) à la deuxième et quatrième place, derrière Stephon Castle (1,98 m, 20 ans) des San Antonio Spurs, vainqueur logique au vu de sa saison.

Risacher « très heureux de sa saison »

En 2023-24, la France était déjà bien représentée grâce à Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), vainqueur du ROTY et placé logiquement dans la All-Rookie First Team. Un an plus tard ? Pas de ROTY mais deux français placés dans le premier cinq de départ, une première historique !

L’ailier des Atlanta Hawks a joué un rôle majeur dans son équipe, titulaire sur 73 matchs (sur les 75 qu’il a disputé), dans un rôle de 3&D aux côtés de Trae Young (1,85 m, 26 ans). Malgré une élimination en play-in calamiteuse (1/11 aux tirs), le fils de Stéphane Risacher termine la saison avec des statistiques solides : 12.4 points par match, 3.5 rebonds et 1.2 passes décisives avec des pourcentages de 45.2% au tir dont 34.8% à trois points, couplés à un record en carrière de 38 points, face aux Brooklyn Nets.

« Je suis très heureux de ma première saison NBA », confiait-il en avril. « J’ai encore plus hâte de voir ce qui va se passer l’année prochaine pour moi maintenant. »

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 12,4 #134 REB 3,5 #237 PD 1,2 #334

Alex Sarr rejoint son compatriote

De l’autre côté, Alexandre Sarr, pivot des Washington Wizards, s’est démarqué au sein du marasme collectif vécu par sa franchise, avec une quatrième place au ROTY. Le Bordelais aura soufflé le chaud et le froid cette saison avec un record en carrière de 34 points, contre les Denver Nuggets, mais aura connu des difficultés chroniques avec son tir. Le frère d’Olivier Sarr termine avec des moyennes de 13 points par match, 6.5 rebonds et 1.5 contres mais un pourcentage de 39.5% au tir, dont 31.4% à trois points…

PROFIL JOUEUR Alexandre SARR Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 216 cm Âge: 20 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 13 #123 REB 6,5 #64 PD 2,4 #163

Pour finir, dans le reste de la First Team, on retrouve : Stephon Castle, Zach Edey et son coéquipier de Memphis, Jaylen Wells. Quand à la Second Team, elle est composée de Donovan Clingan, Matas Buzelis, Bub Carrington, Kel’el Ware et Yves Missi.