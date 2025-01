Du 2 au 7 février, à l’INSEP, aura lieu le premier rassemblement de l’année de l’équipe de France 3×3. Deux joueuses de Landerneau seront présentes en plus des 16 sélectionnées par François Brisson : Maud Stervinou (1,78 m, 27 ans) et Daniela Dibanzilua (1,72 m, 20 ans).

Le retour d’une joueuse confirmée

Pour Maud Stervinou, ce sera un retour chez les Bleus après plus de deux ans et demi d’absence. Avec déjà 26 sélections à son actif, l’arrière bretonne avait disputé sa dernière rencontre sous le maillot tricolore lors de l’étape montréalaise du circuit international en septembre 2022. À l’été 2023, elle a franchi un cap historique en devenant la première française à évoluer sous pavillon étranger sur le circuit « FIBA 3×3 Women’s Series » avec l’équipe chinoise du SC Yuanda. C’est donc un vrai retour aux sources pour la native de Brest, qui tourne à 9 points, 2 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en championnat avec Landerneau.



Une nouvelle arrivante

Pour sa jeune coéquipière Daniela Dibanzilua, cette convocation représente une première expérience avec l’équipe de France A en 3×3. Sur la scène internationale, lorsqu’elle avait terminé 4e lors de la Coupe du Monde 3×3 U18 en 2022, son potentiel crevait les yeux. Par la suite, elle a confirmé en 5×5 à travers deux campagnes majeures : la Coupe du Monde U19 puis l’EuroBasket U20 en 2024 avec les Bleuettes, qui reste son principal fait d’armes puisqu’elle a pleinement participé au sacre continental de l’équipe de France féminine. En parallèle, elle tente de prendre de l’épaisseur avec Landerneau en LBWL (3,5 points à 43%, 1,2 rebond et 0,7 passe décisive).