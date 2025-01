Son absence de la liste de Jean-Aimé Toupane, pour les deux derniers matchs de qualification pour l’EuroBasket 2025, avait pu interpeller. Finalement, Lou Lopez-Sénéchal découvrira bien l’équipe de France A en février, mais ce sera avec les Bleues du 3×3, une discipline qu’elle n’a jamais pratiquée.

L’arrière de Jairis fait partie des 16 joueuses convoquées par le nouveau sélectionneur, François Brisson, pour une première revue d’effectif début février à l’INSEP. Un premier rassemblement en 2025 qui servira notamment à préparer la Champions Cup, la nouvelle compétition de la FIBA organisée à Bangkok au mois de mars.

Lopez-Sénéchal ne sera pas la seule novice puisque Jess-Mine Zodia, jamais aperçue dans le circuit 3×3, sera également testée. Mais la liste de François Brisson fait également la part belle à l’expérience avec trois olympiennes déçues de Paris (Laëtitia Guapo, Marie-Eve Paget, Hortense Limouzin), tandis que la quatrième, Myriam Djekoundade, sera avec les Bleues du 5×5.

Les 16 joueuses convoquées pour le rassemblement de l’équipe de France 3×3 Lisa Berkani (Venise, 0 sélection)

Louise Bussière (Basket Landes, 0 sélection)

Mariama Daramy (Charnay, 0 sélection)

Camille Droguet (Tarbes, 17 sélections)

Yohana Ewodo (Basket Landes, 0 sélection)

Nabala Fofana (Nice, 0 sélection)

Coline Franchelin (Charleville-Mézières, 13 sélections)

Laëtitia Guapo (Bourges, 176 sélections)

Hortense Limouzin (Lattes-Montpellier, 101 sélections)

Lou Lopez-Sénéchal (Jairis, 0 sélection)

Sixtine Macquet (Basket Landes, 0 sélection)

Marie-Michelle Milapie (Lattes-Montpellier, 25 sélections)

Anna Ngo Ndjock (Angers, 32 sélections)

Marie-Eve Paget (Villeneuve-d’Ascq, 175 sélections)

Elena Zemoura (Aulnoye, 0 sélection)

Jess-Mine Zodia (Tarbes, 0 sélection)

« [L’année 2025 est à la fois le lancement de l’année mais aussi du projet global », explique le sélectionneur François Brisson. « Pour moi l’objectif est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, donc à un moment donné être performant sur les événements majeurs du calendrier. Si on veut que les joueuses se préparent il faut qu’elles touchent du doigt la concurrence du très haut niveau international, qu’elles sachent de quoi on parle pour que notre projet fasse sens. Il y aura des temps de sélection évidemment mais il y aura aussi des rotations organisées cette année car on veut que chacune puisse appréhender le plus haut niveau de compétition. […]

[Pour cette première liste], on voulait des complémentarités et un équilibre entre les profils mais aussi des joueuses qui soient pleinement investies dans le projet. Dans un premier temps ce rassemblement sera l’occasion d’avoir une première prise de contact, apprendre à se connaître avec le staff mais aussi entre elles. Je pense que certaines joueuses ne se sont pas beaucoup rencontrées ou ne se connaissent pas énormément en fonction des générations ou des championnats dans lesquels elles sont engagées. Le deuxième objectif sera de faire ressortir les besoins que le groupe va exprimer et ce qui va être nécessaire de mettre en œuvre pour performer. »