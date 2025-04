Deux signalements de racisme coup sur coup auprès de la FFBB

Après l’insulte raciste à l’encontre d’un arbitre lors d’une rencontre de LF2 entre Saint-Amand et La Tronche Meylan, de nouveaux actes de ce type ont été signalés en ce mois de mars.

Deux sons de cloches dans chaque affaire

Tout d’abord, le 23 mars dernier à Poyartin dans les Landes, le match de NF3 entre l’Élan Chalossais et Grandfonds aurait été marqué par un incident raciste. Une joueuse de l’AC2B, Ndiathe Mbengue, rapporte avoir reçu des insultes à caractère raciste de la part de deux supportrices de l’équipe hôte. Ce que réfutait l’un des représentants de l’Élan Chalossais, auprès de La Dépêche : « Ce sont tout sauf des faits avérés ». Si la rencontre avait été à son terme, un rapport a été effectué et la joueuse ciblée par les insultes a également effectué signalement via la plateforme de la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Une semaine plus tard, le même type d’incident s’est produit, cette fois lors d’une partie de NM2 entre Montaigu et Coteaux du Luy. Sauf qu’en Vendée, la rencontre a été arrêtée par les arbitres à la 28e minute après que le Luycontin Alassane Sy ait reçu des insultes racistes de la part d’une personne du public. D’après le club vendéen dans Ouest-France, le supporter aurait dit « Allez le sang », qui aurait été compris comme « Allez le singe ». Les joueurs de Coteaux du Luy n’ont pas voulu reprendre la rencontre. Là aussi, un signalement a été effectué auprès de la FFBB.