Deuxième chance en Europe pour Bryson Williams, ex-pigiste à la JL Bourg

Vu à la JL Bourg en toute fin de saison dernière, où ses performances ont été aussi intrigantes qu’inégales pour une première expérience européenne, Bryson Williams (2,02 m, 25 ans) est de retour sur le Vieux Continent.

Après avoir étalé ses progrès en G-League (10,3 points à 52% et 6,2 rebonds, contre 7,9 points à 48% et 4,6 rebonds en 2022/23), l’ancien intérieur des Ontario Clippers tentera d’en faire de même en Europe. Cette fois, il s’est engagé avec le Bnei Herzliya, actuel 5e de Winner League, où il côtoiera le Français Frédéric Bourdillon et un autre Burgien éphémère, Tyler Stone, vu à la Jeu lors de l’été 2021.