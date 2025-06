Digué Diawara veut bien finir au Portel : « Pour Eric (Girard), pour la ville, on veut maintenir l’ESSM dans l’élite »

Digué Diawara (2,04 m, 26 ans) ne veut pas quitter Le Portel sur une relégation. Alors qu’il rejoindra Cholet Basket cet été, l’ailier de grande taille a été déterminant lors du match 1 des barrages de maintien en Betclic ÉLITE contre l’Alliance Sport Alsace Gries-Souffel (78-60). Un succès qu’il dédie à son équipe, à sa ville… et surtout à son coach Eric Girard, sur le départ après 14 saisons.

Le Portel veut finir le travail à Gries

Dans un Chaudron bouillant, l’ESSM a parfaitement lancé sa finale du maintien. Face à une équipe de Gries-Souffel combative et bien organisée, les Portelois ont dû hausser le ton après une première mi-temps accrochée. « Gries-Souffel est une équipe très bien en place et bien coachée », a rappelé Digué Diawara dans La Voix du Nord. « Il fallait les respecter. La première mi-temps l’a prouvé. En seconde période, on a corrigé nos erreurs et surtout, on est revenu avec beaucoup d’agressivité défensive. »

Auteur de 14 points après la pause, Diawara a mené les siens vers une victoire importante. Le Portel visera un sixième succès consécutif dans ces playdowns pour plier la série dès mercredi en Alsace. « Ils vont revenir avec beaucoup d’envie et d’agressivité. On doit être prêt », prévient-il.

𝐌𝐕𝐏 𝐌𝐕𝐏 𝐌𝐕𝐏 🗣️📢 Un Digué Diawara adroit, clutch et décisif pour mener les portelois à la victoire 💪🏼

La première manche est dans la poche ✔️ 19 points (5/6 à deux points)

1 rebond

1 passe

1 interception

16 d'évaluation pic.twitter.com/XTw9qs30g4 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 9, 2025

Une dernière mission pour Eric Girard

Ce maintien potentiel a une saveur particulière. Il serait l’ultime mission réussie d’Eric Girard, coach emblématique de l’ESSM, avant son départ. Une figure qui a beaucoup compté dans le parcours de Digué Diawara. « Ce qu’a fait le coach ici est magnifique. Dans un sport professionnel où les joueurs et les entraîneurs changent très souvent, je ne sais pas si ça se reproduira. »

Celui qui évoluait encore en Pro B il y a deux saisons a vu sa trajectoire relancée sous les ordres de Girard. « Je sortais de Pro B et tout de suite, il m’a mis sur le terrain avec des responsabilités. Cela m’a permis de retrouver confiance en mon jeu. » Un engagement qu’il veut aujourd’hui honorer : « Personnellement, je veux aussi rendre au coach ce qu’il m’a donné. »

Avant de tourner la page et de rejoindre Cholet, Digué Diawara veut graver une dernière ligne de fierté à l’histoire du club : « Pour Eric, pour l’équipe, pour la ville, on veut maintenir l’ESSM dans l’élite. »