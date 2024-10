Dijon enfin lancé en championnat : « On n’avait pas trop de repères »

La JDA Dijon a démarré la saison de Betclic ÉLITE par une victoire, contre Nancy mardi. Jusqu’ici, les Bourguignons n’avaient pas joué en championnat parce qu’ils étaient engagés dans le tour préliminaire de la FIBA Europe Cup.

L’équipe de Laurent Legname a pointé à +15 en début de deuxième mi-temps avant d’encaisser un 17-0 et même repassée derrière. Seulement, les locaux ont remis un coup d’accélérateur pour refaire la différence et l’emporter 93-84. Le coach varois est revenu sur cette victoire au micro du Bien Public :

« Je suis très content de commencer le championnat par une victoire, face à une équipe de Nancy conforme à elle-même, qui est capable de faire des séries. Je craignais ce match parce qu’on n’avait pas trop de repères par rapport à des équipes d’Elite. On a dû gagner un peu deux fois. On fait un mauvais départ défensif, par contre on défend très bien sur les 12-13 minutes de la première mi-temps. On est plutôt discipliné en attaque, le seul bémol, ce sont ces 10 balles perdues. Après, on démarre très bien la deuxième, ils ne marquent pas et ensuite on a eu un trou noir. On prend un 17-0 où on oublie tout, on les laisse prendre feu. A ce moment-là, on se remet à mieux défendre, cela nous redonne du jeu rapide et on réussit à faire l’écart, qu’on maintient jusqu’à la fin. On est capable de faire de bonnes choses offensivement mais on a encore de grosses lacunes. »