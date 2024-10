Dijon, une première victoire en forme « d’avertissement sans frais »

Après avoir composté son billet pour la FIBA Europe Cup en laminant le Dinamo Zagreb en tour préliminaire, la JDA Dijon devait négocier une entrée en lice piégeuse en Betclic ÉLITE face à Nancy. Et les Bourguignons ont assuré l’essentiel en l’emportant 93-84.

Cependant, les hommes de Laurent Legname se sont autorisés quelques frayeurs inutiles. À +15 en début de troisième quart-temps (56-41), les Bourguignons ont laissé le SLUC revenir en encaissant un 0-17. Ce qui prouve que les Dijonnais ont « encore des lacunes » selon le technicien varois. Ils pourront toutefois tenter de les gommer avec une première victoire en poche (93-84).

« Pour l’instant, on n’est pas pas capables d’être consistant sur 40 minutes », relève le revenant Axel Julien (16 points et 8 passes décisives pour 27 d’évaluation) au micro du Bien Public. « On a fait de très bonnes choses, pendant 30 minutes. Au début du match et en début de deuxième, on a vu que si on se relâchait on pouvait être une équipe facile à jouer. C’est un avertissement sans conséquences. On était à domicile, cela nous a permis de d’avoir l’apport du public et de retrouver des ressources. Mais quand on est à +15 ou +16 en début de deuxième mi-temps, surtout à domicile, il ne faut pas qu’on se relâche et qu’on laisse les équipes revenir. »