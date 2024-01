Dijon ne libérera Aleksandar Lazic qu’en cas d’accord avec un poste 4

Si Aleksandar Lazic a repris l’entraînement avec Dijon, il pourrait tout de même partir dans les jours à venir. La JDA est toujours sur le marché pour remplacer l’ailier-fort bosnien, qui avait demandé à être libéré avant la trêve pour répondre favorablement à une offre provenant d’un club de Ligue adriatique.

En Bourgogne, on ne dément pas le probable départ de Lazic dans les jours à venir. Seulement, celui-ci se fera à une condition : trouver un poste 4 pour le remplacer. Et le marché n’est pas des plus évident. Dijon joue son premier match de l’année 2024 le samedi 13 janvier.