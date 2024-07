Direction Israël pour Emmanuel Nzekwesi

Emmanuel Nzekwesi (2,03 m, 26 ans) va déménager en Israël. L’intérieur s’est engagé pour le club de l’Hapoël Gilboa Galil pour la saison à venir. Après deux saisons en France, au Portel puis à Cholet, il rejoint ce club promu en Winner League, la première division israélienne.

Très bon au Portel, plus discret à Cholet

Très bon à l’ESSM Le Portel en 2022-2023 (15 points à 52,4 % de réussite aux tirs, 6 rebonds et 1,6 passe décisive en 27 minutes de jeu pour 18,2 d’évaluation sur 28 rencontres de Betclic ÉLITE), l’international néerlandais a eu un rôle de remplaçant à Cholet (8,6 points à 51,1% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds en 16 minutes) qui lui a permis de contribuer à la réussite de son équipe en Betclic ELITE et BCL. Après avoir joué aux Etats-Unis, en NCAA, aux Pays-Bas, à Leiden, puis en Belgique, à Mons-Hainaut, et donc en France, Emmanuel Nzekwesi va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat, celui d’Israël.