Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »

Alors qu’il s’apprête à disputer l’un des plus grands matchs de sa carrière ce mardi avec un quart de finale de championnat d’Europe contre la Turquie, Dominik Olejniczak espère repousser au plus tard son départ pour Tortone, sa nouvelle ville d’adoption, située en Lombardie.

Loin de Gravelines et Saint-Quentin, ses deux anciens refuges, le Polonais va troquer le Nord de la France pour le Nord de l’Italie.

« Quatre saisons dans le même championnat,

c’était assez »

Arrivé au BCM en 2021, pour ce qui était alors sa première expérience à l’étranger, Dominik Olejniczak a globalement séduit lors de ses quatre années en France, laissant l’image d’un formidable soldat dans les raquettes. Nommé All-Star en 2022, meilleur rebondeur de Betclic ÉLITE en 2025, l’ancien picard avait toutefois besoin de découvrir de nouveaux horizons, d’où son départ en Lega.

« Il me fallait un changement d’environnement« , nous a-t-il expliqué dimanche. « À mes yeux, quatre saisons passées dans le même championnat, c’était assez. Ne le prenez pas du mauvais côté, mais je commençais à m’ennuyer. J’avais besoin d’un nouveau défi, d’une nouvelle stimulation et de repartir un peu de zéro. Tortone est la première équipe qui m’a vraiment fait une offre. J’ai eu une bonne discussion avec l’entraîneur (Mario Fioretti, ndlr) et j’ai décidé d’y aller. »

Propos recueillis à Riga,