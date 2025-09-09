Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »

Après quatre saisons passées en France entre Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin, Dominik Olejniczak quitte la Betclic ÉLITE pour l'Italie. En quête de nouveauté, l'international polonais commençait à tourner en rond dans notre championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
Crédit photo : Julie Dumélié

Alors qu’il s’apprête à disputer l’un des plus grands matchs de sa carrière ce mardi avec un quart de finale de championnat d’Europe contre la Turquie, Dominik Olejniczak espère repousser au plus tard son départ pour Tortone, sa nouvelle ville d’adoption, située en Lombardie.

LIRE AUSSI

Loin de Gravelines et Saint-Quentin, ses deux anciens refuges, le Polonais va troquer le Nord de la France pour le Nord de l’Italie.

« Quatre saisons dans le même championnat,
c’était assez »

Arrivé au BCM en 2021, pour ce qui était alors sa première expérience à l’étranger, Dominik Olejniczak a globalement séduit lors de ses quatre années en France, laissant l’image d’un formidable soldat dans les raquettes. Nommé All-Star en 2022, meilleur rebondeur de Betclic ÉLITE en 2025, l’ancien picard avait toutefois besoin de découvrir de nouveaux horizons, d’où son départ en Lega.

LIRE AUSSI

« Il me fallait un changement d’environnement« , nous a-t-il expliqué dimanche. « À mes yeux, quatre saisons passées dans le même championnat, c’était assez. Ne le prenez pas du mauvais côté, mais je commençais à m’ennuyer. J’avais besoin d’un nouveau défi, d’une nouvelle stimulation et de repartir un peu de zéro. Tortone est la première équipe qui m’a vraiment fait une offre. J’ai eu une bonne discussion avec l’entraîneur (Mario Fioretti, ndlr) et j’ai décidé d’y aller. » 

Dominik Olejniczak sous ses deux maillots français (photos : Julie Dumélié)

Propos recueillis à Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Lega
Lega
Suivre
Tortone
Tortone
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0