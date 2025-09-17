Dominique Malonga sauve la saison de Seattle et rentre un peu plus dans l’histoire de la WNBA !

Quand on s’appelle Dominique Malonga, tout va forcément plus vite que pour les autres… À 19 ans, la pépite française de Seattle compte désormais deux matchs de playoffs WNBA, deux double-doubles et un panier décisif !

Corrigé par Las Vegas dimanche lors de la première manche (77-102), le Storm était dos au mur pour le Match 2 la nuit dernière. Et alors que Seattle a vu sa saison s’arrêter en étant mené 63-75 à sept minutes minutes de la fin, la franchise de l’état de Washington a terminé la rencontre sur un improbable 23-8, brisant la série de 17 victoires consécutives des Aces (86-83).

Le panier décisif pour Malonga

Un succès également marqué de la patte de Dominique Malonga, qui ne cesse de rentrer dans l’histoire du championnat nord-américain. Deuxième joueuse la plus jeune jamais vue en playoffs WNBA, elle est devenue la plus précoce à signer un double-double lors du Match 1 (12 points et 11 rebonds), avant de récidiver lors de la deuxième levée (11 points à 4/7, 10 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 23 minutes).

De quoi présenter le meilleur +/- du Storm (+11), conséquence d’une entrée fracassante à six minutes de la fin, alors que Las Vegas était à +10 (65-75) et avait 97,5% de chances de l’emporter selon ESPN.

This game flipped when Dominique Malonga entered with 6:04 left in the 4th quarter. According to ESPN Analytics, the Aces had a 97.5% chance to win when Malonga checked into the game. pic.twitter.com/sTgeIhRagK — ESPN Insights (@ESPNInsights) September 17, 2025

Surtout, vu qu’on n’arrête jamais le progrès dans les statistiques, elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire des playoffs WNBA à signer un panier égalisateur, ou pour passer devant, dans la dernière minute. En contre-attaque, alors que Seattle était mené 81-83 à 35 secondes du buzzer final, l’ancienne lyonnaise a fait chavirer les 12 500 spectateurs de la Climate Pledge Arena en signant un panier avec la faute pour remettre le Storm devant (84-83).

SEATTLE IS JUMPING‼️ The Storm take the lead 😳 Watch Aces-Storm on ESPN and the ESPN App pic.twitter.com/lDGxpays5l — ESPN (@espn) September 17, 2025

Les coéquipières de Gabby Williams (6 points à 2/8, 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception en 36 minutes) tenteront maintenant de créer la sensation dans la nuit de jeudi à vendredi du côté de Las Vegas, lors de la belle décisive.