WNBA

Dominique Malonga sauve la saison de Seattle et rentre un peu plus dans l’histoire de la WNBA !

Décisive et de nouveau en double-double, Dominique Malonga a permis à Seattle d'arracher un Match 3 lors du premier tour des playoffs WNBA contre Las Vegas (86-83). La Française est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire des playoffs à signer un panier égalisateur dans la dernière minute.
|
00h00
La joie de Dominique Malonga après la victoire égalisatrice de Seattle en playoffs WNBA

Crédit photo : Stephen Brashear-Imagn Images

Quand on s’appelle Dominique Malonga, tout va forcément plus vite que pour les autres… À 19 ans, la pépite française de Seattle compte désormais deux matchs de playoffs WNBA, deux double-doubles et un panier décisif !

Corrigé par Las Vegas dimanche lors de la première manche (77-102), le Storm était dos au mur pour le Match 2 la nuit dernière. Et alors que Seattle a vu sa saison s’arrêter en étant mené 63-75 à sept minutes minutes de la fin, la franchise de l’état de Washington a terminé la rencontre sur un improbable 23-8, brisant la série de 17 victoires consécutives des Aces (86-83).

– 1er tour

Le panier décisif pour Malonga

Un succès également marqué de la patte de Dominique Malonga, qui ne cesse de rentrer dans l’histoire du championnat nord-américain. Deuxième joueuse la plus jeune jamais vue en playoffs WNBA, elle est devenue la plus précoce à signer un double-double lors du Match 1 (12 points et 11 rebonds), avant de récidiver lors de la deuxième levée (11 points à 4/7, 10 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 23 minutes).

Dominique MALONGA
Dominique MALONGA
11
PTS
10
REB
3
PDE
Logo WNBA
SEA
86 83
VEG

De quoi présenter le meilleur +/- du Storm (+11), conséquence d’une entrée fracassante à six minutes de la fin, alors que Las Vegas était à +10 (65-75) et avait 97,5% de chances de l’emporter selon ESPN.

Surtout, vu qu’on n’arrête jamais le progrès dans les statistiques, elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire des playoffs WNBA à signer un panier égalisateur, ou pour passer devant, dans la dernière minute. En contre-attaque, alors que Seattle était mené 81-83 à 35 secondes du buzzer final, l’ancienne lyonnaise a fait chavirer les 12 500 spectateurs de la Climate Pledge Arena en signant un panier avec la faute pour remettre le Storm devant (84-83).

Les coéquipières de Gabby Williams (6 points à 2/8, 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception en 36 minutes) tenteront maintenant de créer la sensation dans la nuit de jeudi à vendredi du côté de Las Vegas, lors de la belle décisive.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
WNBA
WNBA
T-shirt offcourt

Commentaires

