Dominique Malonga se confie : WNBA, équipe de France, EuroLeague Women… une année charnière

Dominique Malonga n’a que 19 ans, mais elle parle déjà comme une joueuse d’expérience. Invitée par First Team pour un long entretien, la jeune intérieure française s’est livrée sur une année 2024-2025 marquée par des étapes décisives dans sa trajectoire fulgurante. Draftée en deuxième position par le Seattle Storm en WNBA, sélectionnée pour disputer les Jeux olympiques à domicile avec l’équipe de France, et engagée pour la prochaine saison d’EuroLeague Women avec le Fenerbahçe, elle incarne l’avenir et déjà le présent du basket féminin tricolore.

Une ascension express racontée en toute lucidité

Avec beaucoup de calme et de lucidité, Dominique Malonga est revenue sur ses débuts professionnels en France, notamment au sein du Pôle Fédéral puis avec l’ASVEL Féminin. Son potentiel athlétique et son sens du jeu ont rapidement attiré les regards, jusqu’à séduire les franchises WNBA. Le 15 avril 2025, son nom est appelé en deuxième position de la Draft par le Seattle Storm.

PROFIL JOUEUR Dominique MALONGA Poste(s): Pivot Taille: 197 cm Âge: 19 ans (16/11/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 15,5 #4 REB 10,3 #1 PD 1,5 #63

Les Jeux de Paris, un rêve devenu réalité

Autre étape marquante de sa saison : sa première grande compétition internationale avec les Bleues. Dominique Malonga a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024. Conclue sur une finale épique, cette compétition lui a permis de franchir un cap mentalement et de gagner en maturité au plus haut niveau.

Direction Istanbul pour viser l’EuroLeague

Pour la suite de sa carrière, Dominique Malonga a fait le choix fort de s’engager au Fenerbahçe, champion en 2024 de l’EuroLeague Women. Un choix logique pour celle qui veut continuer à progresser dans un cadre d’excellence.

Entre la WNBA, les Bleues et l’EuroLeague Women, Dominique Malonga vit un début de carrière vertigineux. Mais dans son discours, pas de précipitation. Juste une ambition sereine, assumée.