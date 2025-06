Draft NBA 2025 : voici les Français sélectionnés pour la nouvelle saison

La draft NBA est un événement annuel de la ligue de basket-ball. Elle est toujours attendue, car elle marque l’introduction dans le haut niveau de 60 jeunes âgés de 19 à 22 ans. En France, on observe cet événement avec attention, puisqu’il permet de mieux connaître nos pépites qui feront l’histoire. Cette année, après les deux tours de sélection, 6 Français ont été choisis pour la nouvelle saison. Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire de la NBA. Nous vous présentons ici, les Français sélectionnés pour la draft NBA 2025.

Noa Essengue

Le premier Français sélectionné pour la Draft NBA 2025 est Noa Essengue. Il a été choisi au premier tour en 12ème position par les Chicago Bulls. Né le 18 décembre 2006 à Orléans, Il fait 2,08 m pour 93 kg.

La passion pour le basketball de Noa vient de son père Gaston Essengué, un ancien joueur international de basketball camerounais. Il a commencé le basketball à Saint-Jean-de-Braye. Il obtient sa première licence à l’ASVEL Lyon-Villeurbanne en 2021.

Noa Essengue a connu une belle ascension, sans jamais sauter les étapes. Il a joué en sélection de jeunes en France avant d'être appelé en sénior. Cette draft représente une réelle opportunité pour lui et nul doute qu'il fera le neccessaire pour avoir une belle carrière en NBA.

Joan Beringer

Joan Beringer est décrit comme un talent brut par les plus gros médias sportifs français et cela, à raison. Bien qu’il soit le moins connu des sélectionnés français, les experts misaient sur lui pour être choisi au premier tour.

Cela a bien été le cas, puisqu’il a été sélectionné à la 17ème place par Minnesota Timberwolves. Et pourtant, rien ne lui présageait une telle carrière. Il a eu une vocation tardive pour le basketball, parce qu’il était plus intéressé par le football jusqu’à 14 ans. À cause de sa grande taille, il est obligé de passer au basketball.

Le destin de Joan Beringer a véritablement basculé lorsqu’il a eu l’occasion de discuter avec un ancien joueur du centre de formation de la SIG Strasbourg. Le jeune obtient sa première licence en 2021, puis va en Slovénie après quelques mois. Il a continué d’impressionner les recruteurs et se retrouve donc dans la draft 2025. Joan Beringer est né le 11 novembre 2006 mesure 2,11 m pour 107 kg.

Nolan Traoré

Nolan Traoré est né à Créteil le 28 mai 2006. Il mesure 1,91m et fait 82 kg. Pour la draft NBA 2025, il a été sélectionné au premier tour à la 19ème place par Brooklyn Nets. Ses premiers pas dans le basket-ball ont été faits à l’âge de 4 ans et il obtient sa première licence en 2010 au COC Chennevières.

Le premier contrat de Nolan Traoré en professionnel a été signé en mars 2024 avec Saint-Quentin dans la première division. Ses performances sont impressionnantes et il est annoncé comme un jeune talent à suivre absolument. Nolan a aussi joué en sélection de jeunes pour l’équipe de France et a même été déjà appelé en sénior.

Noa Penda

Noa Penda joue au poste d’ailier et ailier fort. Il est né le 7 janvier 2005 à Paris et fait 2,02 m pour 110 kg. Pour la draft 2025, il est sélectionné au deuxième tour en 32ème position par les Celtics, puis transféré à Orlando Magic.

Noa a fait ses débuts dans le basketball à 8 ans, après la pratique du judo et du tennis. Le premier contrat professionnel de ce jeune a été signé en juin 2022 avec la JA Vichy. Il a un palmarès personnel intéressant, avec notamment une élection comme meilleur jeune de pro B en 2024.

Maxime Raynaud

Né le 7 avril 2003 à Paris, Maxime Raynaud fait 2,14 m pour 108 kg. C’est le 5ème joueur français sélectionné pour la Draft NBA 2025. Il était positionné à la 42ème place et a été choisi par Sacramento Kings.

Maxime a eu sa première licence au Paris Université Club où il est resté 2 ans. Après un beau parcours et des résultats convaincants, il signe à Nanterre 92 en 2020, où il joue avec Victor Wembanyama. Après son baccalauréat scientifique avec mention « très bien », Maxime se dirige vers l’université Stanford en 2021 aux États-Unis.

Mohamed Diawara

Mohamed Diawara a été sélectionné par les Clippers à la 51ème position lors de la draft 2025, puis transféré aux Knicks de New York. Il est né le 29 avril 2005 et fait une taille de 2,06 m. Il a commencé sa carrière à Paris avec La Domrémy Basket, puis passe en équipe de jeunes de Saint-Charles Basket à Charenton-le-Pont.

Après un prêt en décembre 2023 au club de 2ème division Poitiers Basket 86, Diawara est recruté par Cholet Basket lors de la trêve estivale de 2024. Le jeune joueur a impressionné les amateurs de ce sport à plusieurs reprises. Il a par exemple été nommé comme meilleur jeune talent Basket Without Borders.

Tous ces jeunes représentent, à priori, l’avenir du basketball français. Ils seront définitivement suivis de près.