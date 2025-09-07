Du post-up et du basket sur demi-terrain : les Bleus expliquent le jeu à l’ancienne de la Géorgie

La Géorgie est l’équipe qui dispute le moins de possessions en moyenne (68,2) depuis le début de l’EuroBasket 2025. Mais elle compense ce rythme ralenti par une domination dans un secteur clé : le rebond offensif. Avec 38,5 % des ballons captés dans cette zone, elle figure au deuxième rang de la compétition, juste devant la France (37,1 %, 4e). Un défi physique que les hommes de Frédéric Fauthoux devront relever ce dimanche à Riga.

« Une équipe atypique » selon TLC

Les joueurs français ont étudié leur adversaire dans le détail grâce au scouting report et aux longues séances vidéo. « C’est vrai que c’est une équipe atypique, qu’on n’a pas l’habitude de jouer, qui joue très grand et physique avec de très bons joueurs. On a eu le temps de faire des bonnes vidéos longues et qu’ils nous ont appris pas mal de choses sur les joueurs, que ça soit sur le 5 de départ ou les mecs du banc », a expliqué Timothé Luwawu-Cabarrot.

Élie Okobo a insisté sur l’intensité défensive attendue et le projet de jeu dans sa globalité : « On va jouer avec beaucoup d ‘intensité. On va leur rendre la tâche difficile sur les mises en place de leurs systèmes. Essayer de repousser tout au plus loin, qu’ils attrapent la balle loin (du panier) et deny (dissuader) les lignes de passe pour ne pas que la balle aille d’un côté à l’autre et qu’ils donnent la balle facilement à l’intérieur. Ca ne va pas juste être une défense de un contre un en post-up, car tout ce qui va se passer avant. (Il faudra) les faire courir eux, justement. »

Le défi du rebond offensif

Théo Maledon n’a pas manqué de rappeler l’arme principale de l’adversaire : « Le secteur intérieur et leur activité au rebond. C’est une des meilleures équipes de l’Euro dans ce domaine. Il faudra limiter leur nombre de possessions, sinon ça peut devenir un problème. »

Frédéric Fauthoux, de son côté, sait que les Bleus devront s’adapter à une équipe qui installe son basket sur demi-terrain : « La Géorgie a tendance à ralentir le jeu. Ce fameux jeu de post-up, physique, costaud, c’est quelque chose que nous n’avons pas forcément l’habitude d’affronter, mais il faudra s’adapter. Comme eux devront aussi peut-être s’adapter à nous. »

Un premier duel officiel France – Géorgie

Si ce huitième de finale sera la première confrontation officielle entre les deux pays, la France et la Géorgie se sont déjà rencontrées en préparation. La première fois à Riga en 2008 (victoire des Bleus de Michel Gomez avec 13 points de Nando De Colo, 12 de Tony Parker et Ronny Turiaf et 9 de Stephen Brun). En 2013 à Antibes, Boris Diaw avait brillé (14 points) dans un succès 86-71. Enfin, en août 2015 à Rouen, les Bleus s’étaient largement imposés (95-53) avec un Nando De Colo une nouvelle fois décisif (17 points). Le projet des Bleus est simple : rester invaincu contre la Géorgie à la fin de la journée.