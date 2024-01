Du Top 6 à la zone rouge : quatre victoires retirées au Cavigal Nice

LF2 - Réunie les 12 et 13 décembre 2023, la Commission de Contrôle de Gestion de la fédération a sanctionné trois clubs de Ligue 2 Féminine : Nice, Chartres et Mondeville. Le Cavigal s'est notamment vu retirer quatre victoires et a fait appel.

Le Cavigal va devoir cravacher pour survivre

Crédit photo : CNB06 • Cavigal Nice Basket 06