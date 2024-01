Affrontement sans éclat entre Bilal Coulibaly et Killian Hayes, Batum transparent sans Embiid

Si l’événement principal de la nuit côté tricolore était le superbe troisième affrontement entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert, d’autres français ont joué. Le premier match dans l’ordre chronologique a donné lieu à un affrontement franco-français à horaire européen. Dans le duel des cancres, les Wizards de Bilal Coulibaly (8 points à 2/7 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, en 31 minutes) sont allés l’emporter sur le parquet des Pistons de Killian Hayes (2 points à 1/2 aux tirs, 1 rebond et 2 contres, en 9 minutes), 104-118. Tandis que ce dernier voit son temps de jeu réduit à des miettes à cause d’un effectif enfin au complet, les minutes de Coulibaly augmentent. Notamment depuis la prise de fonction du coach Brian Keefe, qui privilégie la défense. Ce qui augure de bonnes choses pour la suite de la saison du rookie français. Comme peut-être une future entrée dans le cinq majeur après la trade deadline.

Bilal with the block. pic.twitter.com/qXBZJlfWpV — Washington Wizards (@WashWizards) January 27, 2024

Batum transparent, Fournier et Ntilikina absents

Nicolas Batum n’a lui pas marqué le moindre panier dans la défaite 111-105 des Sixers contre les champions en titre à Denver (0 point, 4 rebonds et 2 passes, en 25 minutes). Le petit match du Français s’explique par l’absence de Joël Embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris. En tant que véritable glue-guy, il est là pour faire le lien entre les gros scoreurs, et profiter des espaces qu’ils créent pour faire circuler la balle et mettre des 3 points. Sa valeur est moindre quand ces derniers sont absents, puisqu’il ne va pas se créer ses tirs tout seul. Il devrait retrouver ses standards lors de la suite du road-trip des Sixers (Portland, Golden State, Utah).

Dans les autres matchs de la nuit, Evan Fournier – qui est dans l’attente d’un transfert – n’est toujours pas sorti de son banc dans la large victoire des Knicks au Madison Square Garden contre le Heat (125-109). Alors qu’il aurait pu avoir un beau temps de jeu en l’absence de LaMelo Ball, Frank Ntilikina n’a lui pas pris part à la nouvelle défaite des Hornets contre le Jazz (122-134). L’international tricolore souffre de douleurs à la hanche.