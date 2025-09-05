Recherche
3x3

Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d'Europe 3×3

3x3 - La composition de l'équipe de France masculine 3x3 pour la Coupe d'Europe est connue. On retrouve des habitués, issus des équipes professionnelles de Toulouse et Bordeaux.
00h00
Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d’Europe 3×3

Les quatre tricolores pour la Coupe d’Europe 3×3.

Crédit photo : FIBA

Pour la Coupe d’Europe 3×3 à Copenhague (Danemark) du 5 au 7 septembre, l’équipe de France masculine part avec des habitués du maillot tricolore. Le sélectionneur Karim Souchu a annoncé la composition de son effectif pour ce championnat d’Europe : Jules Rambaut, Hugo Suhard, Emmanuel Monceau et Alex Vialaret. Les deux joueurs non-retenus de la présélection sont Franck Seguela et Paul Djoko.

Ce sont donc deux duos, issus des équipes issus des équipes professionnelles de 3×3 de Toulouse et Bordeaux, qui composent l’équipe de France pour cette Coupe d’Europe. Si la plupart sont des habitués des Bleus, il s’agira tout de même de la première compétition international d’Emmanuel Monceau, qui s’est lancé pleinement dans le circuit mondial cet été.

Les vice-champions olympiques voudront faire oublier leur Coupe du Monde ratée en juin dernier (élimination en poules), en essayant de remonter sur le podium européen pour la première fois depuis 2019. L’intégralité de la Coupe d’Europe sera à suivre en direct sur le site internet de La Chaîne L’Équipe. Les Bleus rentrent en lice ce samedi 6 septembre contre la Hongrie (12h25) et l’Allemagne (18h25).

Lilian Bordron
