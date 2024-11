Quand Kevin Durant se dit « heureux » du retour de Guerschon Yabusele en NBA : « J’ai beaucoup de respect pour lui »

Depuis plus de deux ans, l’inimitié entre Kevin Durant et Guerschon Yabusele est de savoir commun. Depuis que la superstar NBA a envoyé une balle perdue à l’international français, dans un podcast, alors qu’il était interrogé sur… Evan Fournier. « Il était en NBA avant, je ne sais pas où il joue aujourd’hui mais je ne l’aime pas. J’ai juste envie de le battre à chaque fois, et de le faire avec la manière. »

Mais dans cette déclaration, suivant les JO 2021 où la France avait battu Team USA en ouverture avant de faire très bonne figure en finale, il fallait surtout y voir une marque de respect. Une considération qui a encore grandi cet été, avec la fabuleuse phase finale de Guerschon Yabusele et son incroyable dunk sur LeBron James en finale. Alors, au moment de retrouver l’Eurélien en NBA, lors d’un Phoenix – Philadelphie lundi soir, le MVP 2014 a eu des mots élogieux à l’égard de l’intérieur des Sixers.