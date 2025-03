[Édito] Vers une refonte de la NM1 : notre proposition pour un championnat plus équilibré

Alors que la Fédération française de basketball (FFBB) envisage de ramener la Nationale 1 masculine (NM1) à 20 clubs contre 28 actuellement, en raison des nombreuses difficultés économiques rencontrées par les clubs, plusieurs pistes de réforme sont étudiées. À BeBasket, nous avons réfléchi à une formule plus adaptée à l’état actuel de la division, en tenant compte des contraintes sportives et économiques.

En effet, en 2024, aucune équipe n’a été reléguée sportivement. Entre les relégations administratives et les refus de montée de plusieurs clubs de Nationale 2, les quatre derniers, à savoir Poissy, Lorient, Berck et Besançon ont pu être repêchés. Cette année, Feurs a déjà annoncé son intention de demander sa relégation en NM2 à l’issue de la saison 2024-2025. Ainsi, face à ces difficultés multiples, la FFBB envisage de ramener la NM1 à 20 clubs, contre 28 depuis 2018 (et 18 auparavant).

À BeBasket, nous nous sommes penchés sur la question et pensons qu’un championnat à 23 clubs + le Pôle France aurait du sens pour cette troisième division. Voici notre proposition :

Une phase régulière légèrement raccourcie

Dans notre proposition, la phase 1 verrait chaque équipe disputer 22 matches au sein de sa poule. Les 8 premiers accèderaient à la poule haute, les 4 derniers à la poule basse.

Phase I 22 rencontres par équipe dans chaque groupe de 12. Les 8 premiers de chaque groupe sont qualifiés en poule haute. Les 4 derniers de chaque groupe sont qualifiés en poule basse.



En poule haute, chaque club affronterait les huit équipes de l’autre groupe sur des matches aller-retour (16 matches, pour un total de 38 rencontres de saison régulière, comme en Pro B). Les résultats s’ajouteraient à ceux de la première phase (à voir comment exactement, car les adversaires de la première phase ne sont pas les mêmes). Le 1er serait sacré champion et promu en Pro B. Les équipes classées de 2e à 7e seraient qualifiées directement en quarts de finale des playoffs.

Un système de play-in viendrait pimenter la lutte pour les derniers tickets : le 8e affronterait le 9e, tandis que le 10e défierait le 11e. Le perdant du premier match affronterait ensuite le vainqueur du second pour le dernier billet.

Phase 2 poule haute Les 16 équipes affrontent les 8 adversaires qu’ils n’ont pas croisé en première phase. Ces résultats s’additionnent à ceux de la phase 1.

Le premier est champion de NM1 et monte en Pro B.

De la 2e à la 7e place, les 6 équipes sont automatiquement qualifiés en quarts de finale de playoffs.

Les équipes classées de la 8e à la 11e place s’affrontent lors d’un play-in, 8e vs 9e et 10e vs 11e. Le perdant de 8e vs 9e retrouve le vainqueur de 10e vs 11e.

Une poule basse qui garde de l’enjeu

Pour éviter tout relâchement en fin de phase 1, les résultats seraient comptabilisés selon un système de points à définir. La poule basse se jouerait ensuite en aller-retour, soit 14 matches, avec un vrai enjeu : les 4 derniers hors Pôle France seraient relégués en NM2.

Phase 2 poule basse Tous les résultats de la phase 1 sont comptabilisés d’une manière ou d’une autre (système de points à définir) afin que certaines équipes n’abandonnent pas les matches de la fin de la première phase face à des formations bien parties pour se qualifier en poule haute.

Toutes les équipes s’affrontent sur un match aller-retour (14 matches, soit 36 matches de saison régulière au total). Les quatre derniers, hors Pôle France, sont relégués en Nationale 2.

Des playoffs toujours aussi intenses

Les quarts, demi-finales et finale des playoffs se disputeraient au meilleur des trois manches, comme actuellement, assurant du suspense jusqu’au bout de la saison.

Playoffs Quarts de finale au meilleur des trois matches.

Demi-finales au meilleur des trois matches.

Finale au meilleur des trois matches.

Et vous, quel est votre avis ?