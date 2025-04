Eïto, Blair, Moore et Quinn ; Qui est le MVP de Pro B en mars 2025 ?

Qui rejoindra Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), Neal Quinn (2,13 m, 23 ans), Siyani Chambers (1,83 m, 31 ans); Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans), et Neftali Difuidi au rang des MVP du mois en Pro B de la saison 2024-2025 ? Pour le mois de mars 2025, les quatre candidats retenus sont Antoine Eïto (Antibes), Jahvon Blair (Poitiers), Lee Moore (Orléans) et Neal Quinn (Aix-Maurienne).

Les journées prises en compte pour le MVP du mois de mars 2025 sont les suivantes : 26, 27, 28, 29, 30.

Pris dans un typhon de défaites entre la fin d’année 2024 et le début de 2025 (12 défaites en 14 matchs), Antibes a affiché un tout autre visage depuis le retour de la trêve internationale de février. Après une défaite au buzzer contre Blois fin février, l’équipe de J.D. Jackson est actuellement sur cinq victoires de rang, de quoi être totalement relancée pour la course au play-in (9e). Antoine Eïto, le capitaine des Sharks, est l’un des joueurs à avoir le mieux performé dans cette série, avec notamment 26 points et 35 d’évaluation contre le SCABB ou encore un double-double à 15 points et 13 passes décisives contre Hyères-Toulon.

Jahvon Blair est un candidat régulier de nos articles MVP du mois de Pro B. Mais le super scoreur de Poitiers n’a pas encore été récompensé. Cela sera-t-il le cas en mars ? Ses deux pointes à 28 et 26 unités, pour une moyenne de points de 19 sur le mois, plaident en tout cas en sa faveur et participent à la très bonne forme actuelle du PB86 (4 victoires sur les cinq derniers matchs).

Autre nominé récurrent mais pas encore titré : Lee Moore. Plus calme et taiseux, l’arrière orléanais préfère s’exprimer à travers son basket, lui le 4e joueur à l’évaluation en Pro B cette saison (17,7). Sur ses cinq matchs comptant pour le mois de mars, il a atteint à minima la barre des 19 points à trois reprises. Autre preuve de son importance dans l’effectif de Lamine Kébé : il est le meilleur marqueur (15,9), le 2e meilleur rebondeur (4,3) et le meilleur passeur (4,9) d’Orléans Loiret Basket.

Neal Quinn, en revanche, a déjà en sa possession, un trophée de joueur du mois de Pro B, celui du mois de novembre. Joueur avec des airs lointain de Nikola Jokic, l’intérieur irlandais rayonne par sa vision du jeu et un floater à 5m redoutable. Dans le collectif bien huilé d’Aix-Maurienne cette saison, il possède la meilleure évaluation (14,6). Au mois de mars, Neal Quinn a enregistre ses 2e et 3e double-double de la saison, avec 12 points et 10 passes décisives dans une victoire contre Caen et 16 points et 10 rebonds dans un revers contre Poitiers.

Vous pouvez voter pour votre MVP du mois de mars en Pro B ci-dessous. Fin des votes ce jeudi 4 avril à minuit.