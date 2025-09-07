Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »

Équipe de France - Énervé par le faible niveau défensif de son équipe en début de rencontre, Elie Okobo n'a pas caché sa frustration après l'élimination de l'équipe de France contre la Géorgie à l'EuroBasket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »

Elie Okobo était très déçu et frustré après l’élimination de l’équipe de France par la Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié

« What the fuck ! » Trois fois, une fois le match terminé, Élie Okobo (1,91 m, 27 ans) a crié après la défaite de l’équipe de France contre la Géorgie (70-80), en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Le combo guard de l’AS Monaco n’a pu cacher sa déception après la rencontre. Longtemps maladroit (9 points à 4/12 au final), le Bordelais a encore fourni de vrais efforts en défense (4 interceptions) pour hausser un niveau bien trop faible à ce niveau en début de rencontre.

Élie OKOBO
Élie OKOBO
9
PTS
2
REB
3
PDE
Logo EuroBasket
FRA
70 80
GEO

Car à l’instar de son coéquipier Isaïa Cordinier ou de son coach Frédéric Fauthoux, Elie Okobo avait déjà tiré la même conclusion juste après le buzzer final : les Bleus ont été coupables d’une entame de match trop passive face à la Géorgie. La jeunesse du groupe France a forcément pesé face à la rugosité des Géorgiens et la maîtrise tactique d’Aleksandar Dzikic.

« Bien sûr qu’on a manqué d’expérience ! (Il souffle) Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute. On parlait depuis le début du championnat du manque de permutation et de communication en défense et là… C’est clairement un manque d’expérience, mais aussi de concentration. On n’a pas eu de réussite en attaque mais on ne défend pas bien donc… c’est devenu compliqué. »

« Faire des fautes bien plus dures pour donner le ton. »

Elie Okobo, sixième homme de l’équipe de France

Pas toujours le plus rigoureux par le passé, Elie Okobo a cette fois montré une implication défensive exemplaire. Malheureusement, en sixième homme, il n’a pas pu montrer l’exemple dès le début de rencontre. L’ancien joueur des JSA Bordeaux, de l’Elan béarnais, des Phoenix Suns et de l’ASVEL en a ajouté une couche sur les erreurs défensives tricolores :

« On a montré pendant la préparation et sur les premiers matches que nous étions capable de défendre, de réussir les stops qui permettent de prendre confiance. Et aujourd’hui on n’a pas su le faire. Il y a bien quelques petites séquences, mais ça n’était clairement pas suffisant. […] Ils ont eu deux ou trois joueurs qui ont réussi leur match oui. Mais c’était à nous de jouer plus dur non ? Faire des fautes bien plus dures pour donner le ton.

C’était surtout une question de concentration, défensivement, d’application des consignes. En attaque, on a eu plein de shoots ouvert et ça ne rentrait pas. On vit et on meurt avec ça, mais défensivement… (il réfléchit) 80 points ce n’est pas énorme non plus mais on n’en met que 70 de notre côté… »

A bientôt 28 ans, Elie Okobo, qui a atteint les 50 sélections il y a peu, a encore des campagnes à vivre et des médailles à aller chercher. Même s’il est ton pour tirer un bilan, il espère que l’échec de cet EuroBasket 2025 servira aux jeunes Bleus, pour revenir plus fort. Enfin, c’est ce qu’il espère. « On va apprendre, on verra les prochaines campagnes, les fenêtres. On verra bien comment ça se passera. » Premier objectif : se qualifier pour la Coupe du monde 2027 au Qatar. Les qualifications débutent fin novembre.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
oscarnivore
Non, dès la première seconde.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Luka Doncic a joué à un niveau exceptionnel contre l'Italie
EuroBasket masculin
00h00Luka Doncic explose tous les records lors de l’EuroBasket 2025
Luka Doncic a marqué 42 points en huitièmes de finale de l'EuroBasket, contre l'Italie
EuroBasket
00h00Luka Dončić plante 42 points pour qualifier la Slovénie en quarts contre l’Italie
Elie Okobo était très déçu et frustré après l'élimination de l'équipe de France par la Géorgie
EuroBasket
00h00Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »
EuroBasket
00h00Fauthoux explique pourquoi il n’a pas fait jouer Nadir Hifi : « Trop difficile de le relancer dans un match couperet
3x3
00h00Pas de médaille européenne pour les Bleues du 3×3, qui perdent leur bras de fer contre l’Espagne
Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « C’est un échec qu’il faudra assumer »
Sylvain Francisco s'est battu mais les Bleus ont perdu face à la Géorgie en huitièmes de finale de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco : « Ça va laisser une cicatrice » après l’élimination contre la Géorgie
Isaïa Cordinier avait forcément la tête basse après l'élimination de la France
EuroBasket
00h00Le cinq a mal lancé les Bleus contre la Géorgie, Isaïa Cordinier le regrette : « On a été responsables »
NM1
00h00Bigflo et Oli présentent les contours du Toulouse Basket-Ball Club : « On est à 100% impliqués »
EuroBasket
00h00L’échec des Bleus, éliminés dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0