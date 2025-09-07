Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »

« What the fuck ! » Trois fois, une fois le match terminé, Élie Okobo (1,91 m, 27 ans) a crié après la défaite de l’équipe de France contre la Géorgie (70-80), en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Le combo guard de l’AS Monaco n’a pu cacher sa déception après la rencontre. Longtemps maladroit (9 points à 4/12 au final), le Bordelais a encore fourni de vrais efforts en défense (4 interceptions) pour hausser un niveau bien trop faible à ce niveau en début de rencontre.

Car à l’instar de son coéquipier Isaïa Cordinier ou de son coach Frédéric Fauthoux, Elie Okobo avait déjà tiré la même conclusion juste après le buzzer final : les Bleus ont été coupables d’une entame de match trop passive face à la Géorgie. La jeunesse du groupe France a forcément pesé face à la rugosité des Géorgiens et la maîtrise tactique d’Aleksandar Dzikic.

« Bien sûr qu’on a manqué d’expérience ! (Il souffle) Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute. On parlait depuis le début du championnat du manque de permutation et de communication en défense et là… C’est clairement un manque d’expérience, mais aussi de concentration. On n’a pas eu de réussite en attaque mais on ne défend pas bien donc… c’est devenu compliqué. »

« Faire des fautes bien plus dures pour donner le ton. » Elie Okobo, sixième homme de l’équipe de France

Pas toujours le plus rigoureux par le passé, Elie Okobo a cette fois montré une implication défensive exemplaire. Malheureusement, en sixième homme, il n’a pas pu montrer l’exemple dès le début de rencontre. L’ancien joueur des JSA Bordeaux, de l’Elan béarnais, des Phoenix Suns et de l’ASVEL en a ajouté une couche sur les erreurs défensives tricolores :

« On a montré pendant la préparation et sur les premiers matches que nous étions capable de défendre, de réussir les stops qui permettent de prendre confiance. Et aujourd’hui on n’a pas su le faire. Il y a bien quelques petites séquences, mais ça n’était clairement pas suffisant. […] Ils ont eu deux ou trois joueurs qui ont réussi leur match oui. Mais c’était à nous de jouer plus dur non ? Faire des fautes bien plus dures pour donner le ton. C’était surtout une question de concentration, défensivement, d’application des consignes. En attaque, on a eu plein de shoots ouvert et ça ne rentrait pas. On vit et on meurt avec ça, mais défensivement… (il réfléchit) 80 points ce n’est pas énorme non plus mais on n’en met que 70 de notre côté… »

A bientôt 28 ans, Elie Okobo, qui a atteint les 50 sélections il y a peu, a encore des campagnes à vivre et des médailles à aller chercher. Même s’il est ton pour tirer un bilan, il espère que l’échec de cet EuroBasket 2025 servira aux jeunes Bleus, pour revenir plus fort. Enfin, c’est ce qu’il espère. « On va apprendre, on verra les prochaines campagnes, les fenêtres. On verra bien comment ça se passera. » Premier objectif : se qualifier pour la Coupe du monde 2027 au Qatar. Les qualifications débutent fin novembre.

A Riga,