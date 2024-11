Élie Okobo récupère le MVP de la 11e journée d’EuroLeague, son premier depuis deux ans

Un nouveau vainqueur français d’un trophée de MVP d’une journée d’EuroLeague ! Après Théo Maledon (x2) et Neal Sako, c’est cette fois Élie Okobo (1,91 m, 27 ans) qui s’est adjugé ce titre pour la 11e journée qui s’est terminée ce vendredi 22 novembre. La veille, l’arrière monégasque avait scoré 27 points à 9/13 aux tirs et réussi 6 passes décisives dans un beau duel contre Théo Maledon (24 points, 8 passes décisives), lors de la victoire de la Roca Team contre l’ASVEL (103-92). Okobo avait terminé avec 36 d’évaluation, de loin la meilleure marque de tous les matchs, terminant même Andreas Obst et ses 11 tirs à 3-points (30 d’évaluation).

C’est en partie Okobo qui a permis aux Monégasques de creuser l’écart lors de leur run à cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps. Ses tirs à 3-points (3/4) et ses fautes provoquées (6) ont mis à mal la défense de son ancienne équipe. Mais sa performance s’est aussi et surtout inscrite dans un récital offensif collectif, qui a ravi le coach par intérim Manuchar Markoishvili pour sa première. En plus de l’arrière bordelais, Mike James a aussi répondu présent (17 points à 7/14 et 7 passes décisives). Trois autres joueurs ont aussi dépassé les 10 points (Jaron Blossomgame, Alpha Diallo, Jordan Loyd).

Okobo succède donc à Théo Maledon et TJ Shorts, co-MVP de la 10e journée. C’est donc la quatrième récompense pour un joueur français cette saison, la sixième pour un joueur de Betclic Élite, mais la première pour un Monégasque. Quant au principal intéressé, il n’avait remporté cette récompense que deux fois dans sa carrière (7e journée en 2021/22, 16e en 2022/23). Après un exercice 2023/24 légèrement en dedans, il est reparti sur les chapeaux de roues cette saison. En tutoyant les 15 points de moyenne (14,9), il est pour l’instant le 12e meilleur marqueur d’EuroLeague.