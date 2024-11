Elie Okobo après Monaco – ASVEL : « On a retrouvé cet état d’esprit collectif »

Après deux défaites de suite à domicile et l’éviction de l’entraîneur Sasa Obradovic, l’AS Monaco a battu l’ASVEL 103 à 92 pour la 11e journée de l’EuroLeague ce jeudi 21 novembre. Coachée par Manuchar Markoishvili, la Roca Team a pris la mesure de son adversaire après la pause, en faisant l’écart dans le troisième quart-temps.

Ce sont surtout les anciens de l’effectif qui ont pris leurs responsabilités, puisque Elie Okobo (27 points), Mike James (17), Jaron Blossomgame (14), Matthew Strazel (12), Alpha Diallo (12) et Jordan Loyd (10) ont atteint la barre des 10 points. Le premier cité a été particulièrement saignant en compilant 27 points à 9/12 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, 6 passes décisives, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 26 minutes.

« C’est une victoire importante pour le groupe, a-t-il réagi après la victoire. On se devait de réagir après les derniers évènements. Ce (jeudi) soir, on a retrouvé cet état d’esprit collectif, on a montré qu’on était heureux d’être sur le terrain. On s’est battu tous ensemble pour le club. Il faut maintenant enchainer les victoires et faire une série tout en gardant le même état d’esprit. »