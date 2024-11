La reconnaissance de Matthew Strazel pour Sasa Obradovic : « Grâce à lui, j’ai pu atteindre beaucoup de mes objectifs »

À l’AS Monaco, Matthew Strazel n’a connu qu’un seul entraîneur depuis son arrivée à l’été 2022, Sasa Obradovic. Dans les jours à venir, l’international français va en connaître un second. Mais en attendant de découvrir de qui il s’agit, le meneur de jeu est revenu sur le départ du technicien serbe.

S’il n’a pas toujours eu la totale confiance de Sasa Obradovic, notamment en EuroLeague, Matthew Strazel a bien grandi sous ses ordres au cours de ses deux premières saisons en Principauté. Au-delà de continuer à remplir son armoire à trophées (six titres au total), le natif de Bourg-la-Reine est devenu un joueur à grosses responsabilités en Betclic ELITE (30 minutes de moyenne en 2024-2025) et un rouage essentiel sur le plan européen (6,1 points de moyenne en EuroLeague). À l’instar de son coéquipier Mike James, ce dernier a livré des mots touchants sur son ancien technicien auprès de plusieurs médias, dont Skweek.

Outre cette reconnaissance envers son ancien coach, Matthew Strazel ne veut pas que le départ de Sasa Obradovic soit vain. « On le prend tous comme un échec, que le coach parte, ajoute-t-il. C’est toujours le coach qui paie en premier mais on doit tous se remettre en question ». Le meneur de jeu espère ainsiune réaction de toute l’équipe, alors que l’ASM vit un début de saison compliqué sur tous les plans, que ce soit en championnat de France (6e avec déjà 3 défaites en 9 matchs), EuroLeague (7e) ainsi qu’au niveau de la santé de son effectif (Calathes, Korkmaz).

