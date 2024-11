Monaco prend sa revanche sur l’ASVEL pour la première de l’après-Obradovic

Trois jours après l’éviction de l’entraîneur Sasa Obradovic, l’AS Monaco a remporté son premier match de la saison face à l’ASVEL (103-92). En effet, les Rhodaniens menaient une victoire à zéro dans leurs confrontations directes cette saison, après sa victoire en championnat le 6 octobre dernier. Guidée par Elie Okobo (27 points à 9/12 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, 6 passes décisives, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 26 minutes), la Roca Team a pris le dessus en deuxième mi-temps malgré l’exceptionnelle adresse à 3-points (14/20) des visiteurs ce jeudi 21 novembre à la salle Gaston Médecin.

14/20 à 3-points mais 20 balles perdues pour l’ASVEL

Pour parvenir à l’emporter, l’AS Monaco a fait l’écart dans le troisième quart-temps (37-24). Accrochés par l’ASVEL en première mi-temps (38-40), la faute à l’adresse à 3-points de la bande de Pierric Poupet mais aussi de Théo Maledon (1,93 m, 23 ans), Monaco a réagi après le retour aux vestiaires. Le meneur normand s’est encore montré productif (24 points à 7/9 aux tirs, 2 rebonds, 8 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 30 d’évaluation en 33 minutes) mais à l’image de son équipe il a perdu bien trop de ballons. Il en égaré 8 à lui tout seul et son équipe, avec 20 pertes de balle, a nourri le jeu de transition monégasque. De quoi perdre pied en laissant six joueurs adverses atteindre la barre des 10 points et l’équipe entière inscrire 65 points après la pause.

🥱 𝐎𝐊𝐎𝐁𝐎𝐒𝐒 👑 🌪 Elie Okobo inarrêtable 🆚️ @LDLCASVEL ⛔️ 🏹 27 points

🍬 6 passes décisives

🤚 3 interceptions

🔫 3/4 à 3-points

📊 36 PIR#RocaTeam #DagheMunegu # pic.twitter.com/IQRHsI7i6G — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 21, 2024

Au classement, Monaco s’installe en haut de tableau avec une septième victoire en 11 rencontres. De son côté, l’ASVEL reste bloquée dans le bas de la hiérarchie avec une huitième revers. Les deux équipes vont pouvoir profiter d’un week-end off, trêve internationale oblige, pour recharger les batteries. Pour Monaco, ce sera aussi probablement l’occasion de souffler avant d’accueillir un nouveau coach, qui sera probablement Vassilis Spanoulis.