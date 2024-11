Mais où s’arrêtera Paris, deuxième de l’EuroLeague avec sept victoires de rang ?!

Vous vous souvenez de l’époque où l’on disait que le Paris Basketball risquait de souffrir en EuroLeague ? Avec autant de raisons propres à s’en persuader : le départ du gourou Iisalo, quasiment aucune expérience à ce niveau, T.J. Shorts inexistant en finale de Betclic ÉLITE face à Monaco, une raquette loin d’être au niveau, etc. Cela prêterait presque à sourire désormais tant tous ces pseudo-arguments semble dérisoires désormais, envoyés depuis bien longtemps aux oubliettes.

Après la correction infligée à Barcelone la semaine dernière (87-103), le club de la capitale a enchaîné avec une septième victoire de rang sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul (93-84). La plus grosse série actuelle de l’histoire pour la seule équipe débutante à ce niveau, excusez du peu… Ainsi, en attendant les autres résultats de la journée, Paris se retrouve seul deuxième provisoire (8v-3d), juste derrière le leader Fenerbahçe, et va peut-être devoir songer à revoir à la hausse ses objectifs.

Un nouveau double-double pour T.J. Shorts

De fait, comment une équipe en telle maîtrise chez un grand d’Europe ne peut pas viser les playoffs ? Les joueurs de Tiago Splitter ont tellement régné sur la rencontre en Turquie que l’on ne peut même pas employer le terme de surprise. Face aux coéquipiers de Rodrigue Beaubois (13 points à 5/10 et 2 passes décisives) et Vincent Poirier (15 points à 5/7 et 3 rebonds), les Parisiens ont su creuser l’écart au retour des vestiaires. De 47-51 à 47-58, un petit 0-6 aura été primordial et vous ne serez pas surpris d’apprendre que T.J. Shorts fut encore au centre de l’affaire côté français : avec 21 points à 7/13 et 10 passes décisives, le micro-meneur a signé une nouvelle master-class et s’est même offert le floater décisif à une minute du terme pour redonner huit points d’avance (76-84). Cette fois, toute l’Europe connait son nom et sait surtout qu’il faudra compter avec Paris cette saison !