Elie Okobo veut maintenir Monaco à ce niveau : « Il va falloir garder la même intensité »

Elie Okobo (1,91 m, 27 ans) n’avait jamais remporté un match 1 en playoffs d’EuroLeague. C’est désormais chose faite. Auteur d’un match presque parfait, le combo-guard international français a grandement contribué au succès inaugural de l’AS Monaco face au FC Barcelone (97-80). Une première victoire dans un match 1 de playoffs qui envoie un message fort : la Roca Team ne compte pas s’arrêter là.

Une première maîtrisée pour Monaco

Dans une salle Gaston-Médecin en fusion, Elie Okobo a pris les commandes de la rencontre. Avec 19 points à 7/10 aux tirs, 7 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 26 d’évaluation en seulement 29 minutes, le Bordelais a été à la hauteur de l’événement. Et cette performance, il l’a commentée avec lucidité après la rencontre. « On est content. On s’est préparé pour ces playoffs. Le Barça, c’est une très bonne équipe. C’est la première fois que je gagne un match 1. Ça fait trois ans maintenant qu’on se qualifie et on a l’avantage du terrain. Et là, on a bien protégé ça », estime l’ancien joueur des JSA Bordeaux.

Okobo a insisté sur la maturité collective de l’équipe, notamment dans la gestion des temps faibles : « On ne s’est pas frustré, même quand ils ont fait des runs (séries), on est resté concentré. Tout le monde s’est battu. »

13-0! 🥶 Elie Okobo hızlı hücumda smacı bastı, molayı aldırdı! ⚡ #EveryGameMatters pic.twitter.com/SokIWfpOl9 — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) April 23, 2025

Une intensité qui annonce la couleur

Les playoffs changent la donne, et l’ex-Béarnais l’a bien rappelé : « C’est l’heure. Tous les compétiteurs attendent cette période-là de l’année pour gagner un titre. Ça passe par une série de cinq matchs devant notre public. » Et si Monaco a lancé sa série avec brio, Okobo reste prudent : « Barcelone va faire des ajustements sur les pick and roll. Ils vont jouer beaucoup plus dur. Ils ont pris quelques rebonds offensifs, donc je pense qu’ils vont encore plus se battre pour en capter d’autres. »

Un leadership assumé

Dans cette première manche, Elie Okobo a su se montrer « agressif », mais altruiste. Un équilibre précieux pour une équipe ambitieuse qui a également pu compter sur les belles performances de Mike James (22 points et 4 passes décisives) et Daniel Theis (22 points).

Rendez-vous vendredi pour le match 2 à Gaston-Médecin, où Monaco cherchera à confirmer cette entame prometteuse face à un FC Barcelone revanchard.