Arrivé en poste à l’intersaison 2024, Luc Cluysen (responsable du centre de formation et entraîneur des Espoirs) et le club ont remis l’équipe Espoirs Pro B du Champagne Basket sur de bons rails après une saison 2023-2024 mitigée, un an après le titre de champion d’Espoirs Pro B. Bien accompagné d’Alexandre Sueur (entraîneur des U18) et de Geoffroy Menu (Directeur du centre de formation), le club champagnais est sorti de la première phase de poule en terminant deuxième et joue actuellement la deuxième phase avec l’élite de ce championnat. Ce succès est dû en partie à deux jeunes : Elliot Valcy (2007) et Sublime Gbiegba (2005) qui font le bonheur du club.

Pour le premier, il tourne à 12,8 points par match à 59% de réussite aux tirs, bien qu’il en prenne peu en moyenne. Mais quand Valcy dégaine, ça fait souvent ficelle. Même chose à 3-points où ça rentre à 48,6% même s’il n’en prend que deux par match. On ajoute à ça 2,4 rebonds et 1,6 passe décisive et on obtient un très bon joueur de sortie de banc et qui rentabilise ses 20 minutes par match. Luc Cluysen nous décrit un joueur plein de talent:

« Quand on le voit comme ça Elliot, c’est pas impressionnant de suite: 1,88 m, pas super athlétique… Par contre, dans la compréhension du jeu, la vitesse avec le ballon, les changements de direction, c’est très impressionnant pour un joueur de son âge. En termes de basket, il peut créer son propre tir, il est capable d’aller en pénétration main droite, main gauche. Il a vraiment le sens du jeu, on voit qu’il est vraiment talentueux. En s’étoffant physiquement, il aurait clairement sa place en Espoirs ELITE. »

Un espoir qui avait déjà fait ses preuves chez les U18 où il était le 2e meilleur scoreur de la compétition. Le jeune meneur commence à faire son trou chez les espoirs et pourrait aller viser plus haut à l’avenir, à seulement 17 ans.

A l’intérieur, Sublime Gbiegba réalise un travail monstrueux. Les stats parlent d’elles même : 15,6 points à 60%, 14,2 rebonds et 3,7 passes décisives. Le staff le fait jouer en alternance au poste d’ailier et d’ailier-fort et reconnait un sens du rebond exceptionnel à son joueur :

« Ce n’est pas un joueur très puissant mais quelqu’un qui a vraiment le sens du rebond. » Luc Cluysen à propos de Sublime Gbiegba

Pour autant et malgré les stats pharamineuses et le fait que l’ancien cadet de la JL Bourg évolue également quelques fois avec l’équipe de Pro B, Luc Cluysen rappelle qu’il doit encore avancer techniquement :

« Ce qui lui manque, ce sont des fondamentaux. Ce qu’il n’a pas assez travaillé plus jeune, on essaye de beaucoup le travailler aujourd’hui. Quand il est avec nous, on le développe plutôt loin du panier car ce qui lui manque c’est un vrai bon tir. Je pense que pour être avec les pros, il doit encore améliorer ses fondamentaux, sa qualité de dribble et surtout de tir. Donc on travaille. »

Deux jeunes qui montent au Champagne Basket et qui aident le club au quotidien. Pour le moment, la deuxième phase se déroule moins bien que la première en étant 9e (sur 10) de leur poule. Mais, il y a encore le temps de renverser la vapeur et ça passera peut-être par l’éclosion encore plus grande d’un de ses deux joueurs, ou encore du jeune meneur belge Diego Minucci (1,74 m, 17 ans) qui monte en puissance au sein de l’effectif.