Le Mans frustré par l’impact des défaites de Nanterre et Monaco en pleine course aux playoffs

Elric Delord était contrarié malgré la victoire du Mans contre Limoges, ce dimanche 5 mai pour la 33e journée de Betclic ÉLITE. Un succès chez eux (101-75), dans une course aux playoffs se jouant au match près, tout y était pour vivre une bonne soirée.

Malheureusement pour eux, la fête a été gâché la cinquième défaite de l’ASVEL cette saison, face à Cholet (66-79), un concurrent direct pour la qualification en playoffs. La veille déjà, Nanterre, qui finira cinquième du classement, avait enregistré une lourde défaite face à Dijon, un autre concurrent du MSB dans la course aux playoffs.

Pour Elric Delord, ce n’est pas tant la défaite qui pose problème, mais la manière. Comme Nanterre, la Roca Team a réalisé un gros turnover de son effectif avant son match décisif des quarts de finale de playoffs d’EuroLeague, ce mercredi 8 mai contre le Fenerbahçe Istanbul. Le coach du Mans se trouve surtout critique vis-à-vis du déroulement de fin de saison :

« Je tiens à dire que des matchs sont faussés comme les derniers de Nanterre et Monaco, a-t-il déclaré après le succès du MSB. Cela fausse complètement le championnat, surtout quand on voit que les playoffs ne se jouent qu’à un match. On aurait pu imaginer que Monaco puisse jouer plus tard par rapport à son échéance européenne. Il y a des choses à améliorer pour avoir plus d’équité. On fait 34 matchs sur 10 mois, on pourrait anticiper »