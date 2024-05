Cholet retrouve la 8e place face à l’équipe bis de Monaco

Cholet Basket n’a pas failli en empochant une précieuse victoire pour les playoffs sur le parquet de l’AS Monaco ce dimanche 5 mai (66-79). Même face au leader du championnat, CB a fait respecter la logique en s’imposant chez une équipe monégasque largement remaniée, composée de seulement cinq joueurs professionnels (Jaiteh, Cornelie, Hall, Ouattara et Strazel). Ce succès permet au club des Mauges de retrouver la 8e place, synonyme de playoffs, à l’aube de la dernière journée de championnat.

Cholet a fait la différence en début de 4e quart-temps

Si cette victoire coulait presque de source au vue du visage de l’effectif de La Principauté ce dimanche, il fallait quand même aller la chercher. Car rien n’est simple pour les Choletais en ce moment, comme le signifiait le capitaine Kim Tillie à Ouest-France après un 5e revers consécutif le week-end dernier contre Dijon : « Dès que les lumières sont allumées, qu’il y a le public, on se troue. » Les joueurs de Laurent Vila ne se sont pas fourvoyés cette fois, même si le succès à Gaston-Médecin aura mis plus de trois quart-temps à se dessiner. Face aux partenaires de l’Espoir Mohammad Amini (12 points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes de jeu), Cholet a dû patienter jusqu’au début de la dernière période et un 11-0 à l’initiative de Gérald Ayayi (7 points dont 5 sur cette série) pour se diriger vers une 16e victoire de la saison.

En profitant d’une équipe de Monaco désireuse de se reposer avant son match 5 des playoffs d’EuroLeague, Cholet retrouve ainsi la 8e place. Avant la dernière journée de championnat, le club des Mauges reprend donc son destin en main pour se hisser en playoffs.