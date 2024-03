Emmanuel Brochot (Roanne) regrette d’avoir fait revenir Jean-Denys Choulet

Le président de la Chorale de Roanne Emmanuel Brochot s’est exprimé au sujet de l’éviction de l’entraîneur Jean-Denys Choulet, annoncée ce mardi 5 mars.

Devant les partenaires du club ce mercredi, celui qui a repris la présidence fin 2019 a concédé avoir « fait deux erreurs. La première, c’est d’être revenu avec Choulet. C’est lui qui m’a demandé de revenir et je n’aurais jamais dû accepter« , a-t-il assuré selon Le Pays Roannais. La deuxième est de ne pas l’avoir limogé au moment de la trêve, en février. « Je n’en ai pas eu le courage, j’ai voulu le protéger. Et je pensais toujours que c’était l’homme de la situation », continue-t-il. Alors que la fronde commençait à gagner certains salariés, il a finalement décidé d’agir après la défaite à Strasbourg.

Un choix qui a suscité l’incompréhension chez Jean-Denys Choulet. « J’ai beaucoup de respect pour lui et ce qu’il a fait. Et je veux bien le croire quand il dit que la Chorale, c’est toute sa vie », confesse Emmanuel Brochot, qui a injecté 300 000 euros supplémentaires dans les caisses du club afin de conserver D.J. Cooper et de modifier l’effectif selon Le Progrès. Le PDG de Valentin Traiteur va maintenant s’atteler à nommer le successeur du coach emblématique ligérien.